von Brigitte Chymo

Die Entscheidung ist gefallen. Die Freiwillige Feuerwehr Murg wird im zweiten Quartal 2024 ein Mehrzweckboot (MZB) für den Einsatz auf dem Rhein bekommen. Der Vorteil: Mit dem Ja zu diesem Typ Rettungsboot kann sich die Gemeinde an einem Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg beteiligen und muss selbst keine Zeit in eine aufwendige Ausschreibung investieren. Auch die Kosten sind überschaubar.

Damit steht allerdings die nächste Frage im Raum: Denn wo am Rhein soll das MZB seinen Liegeplatz haben?

Doch von Anfang an.

Boote mit unterschiedlichen Anforderungen Die Feuerwehr Murg hatte ihre Hausaufgaben gemacht und lieferte in der Gemeinderatssitzung Informationen nach, die bei der ersten Runde Ende Oktober noch gefehlt hatten. Da war es beim Vergleich mit dem ursprünglich eingeplanten Rettungsboot Typ 2 (RZB) um Fragen wie zum Beispiel den Unterhalt eines MZB (Wartung bei zwei Motoren unwesentlich höher, Spritverbrauch abhängig von Einsatzstunden), Führerschein (für beide Typen gilt derselbe Führerschein).

Warum braucht die Feuerwehr Murg ein Rettungsboot?

Im neuen Brandschutzbedarfsplan ist festgehalten, dass die Freiwillige Feuerwehr Murg ein eigenes Rettungsboot für den Rhein anschafft. Der Hintergrund: Das die Murger Feuerwehr über kein eigenes Rettungsboot verfügt, muss im Ernstfall Laufenburg oder Bad Säckingen verständigt werden. Beide Feuerwehren haben Mehrzweckboote im Einsatz. Das Laufenburger Rettungsboot muss beim Kraftwerk Laufenburg schleusen, das Bad Säckinger Rettungsboot per Trailer nach Murg gebracht werden. Das macht es unmöglich, zehn Minuten nach Alarm am Einsatzort, sprich auf dem Rhein zu sein. „Da hat es schon brenzlige Situationen gegeben“, erklärt Gesamtkommandant Markus Döbele.

Warum fördert das Land?

Hintergrund der Anschaffung von insgesamt 30 Mehrzweckbooten durch das Land Baden-Württemberg ist die Vereinheitlichung des Bestands. Eine Absicht, die sowohl Gesamtkommandant Markus Döbele, Bürgermeister Adrian Schmidle und die Gemeinderäte ausdrücklich begrüßten. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, der den Hinweis auf das Förderprogramm des Landes gegen hatte und mit vor Ort war, meinte mit Verweis auf die 50-prozentige Förderung: „Das ist eine einmalige Chance. Das gibt es sonst nie im Feuerwehrwesen.“ Der Meinung war letztlich auch der Gemeinderat und stimmte bei einem Nein und einer Enthaltung für die Anschaffung des MZB.

Drei mögliche Liegeplätze stehen zur Diskussion. Eine möglicher Liegeplatz könnte die ehemalige Anlegestelle des Hochrhein-Pioniers sein. | Bild: Chymo, Brigitte

Wo soll denn der Liegeplatz sein?

„Da sind wir noch ein einem ganz frühen Stadium“, meinte der Gesamtkommandant, konnte aber bereits drei mögliche Standorte nennen, die in Betracht kommen: Standort 1 wäre der Bereich der Treppe am Rheinufer südlich der Kläranlage, Standort 2 die jetzige Anlegestelle beim „Hochrhein-Kanu“ und Standort 3 die Treppe südlich des Schwimmbadparkplatzes. An dieser Treppe befand sich bis in die 90er Jahre hinein die Anlegestelle für das Fahrgastschiff „Hochrheinpionier“.

Was kann das Mehrzweckboot?

Das MZB kann zum Retten und zum Transport von Personengruppen und im Gegensatz zum Rettungsboot Typ 2 auch zur Durchführung technischer Hilfeleistungen und kleineren Löscheinsätzen genutzt werden. Mit zehn Sitzplätzen hat das MZB vier Sitzplätze mehr als das RTB und ist damit auch etwas größer. Außerdem gibt es eine Krankentrage und eine Feuerlöschpumpe an Bord. Das MZB hat zwei Außenbordmotoren mit jeweils 100 PS, das RTB einen Außenborder mit 80 PS.

Auch der Bereich der Anlegestelle Hochrhein Kanu kommt in Frage. | Bild: Chymo, Brigitte

Was kostet das Mehrzweckboot?

Das MZB kostet 150.000 Euro (zum Vergleich: RZB 90.000 Euro). Das Land fördert mit 75.000 Euro (RZB Land 27.000 Euro). Der Landkreis kann in beiden Fällen einen weiteren Zuschuss gewähren. Für das MZB wären das rund 30.000 Euro. Die Signale aus Waldshut sind jedenfalls positiv. Bürgermeister Adrian Schmidle informierte, er habe bereits mit dem Landrat gesprochen. Martin Kistler habe sich wohlwollend geäußert, so Schmidle.

Wo sind am Rhein noch Rettungsboote im Einsatz?

Mit Waldshut, Laufenburg und Bad Säckingen haben die Freiwilligen Feuerwehren am Hochrhein zur Zeit drei Mehrzweckboote im Einsatz. Die Feuerwehren Albbruck und Hohentengen haben ebenfalls Boote – sie sind mit Rettungsbooten ausgestattet.