von sk

„Ich bin stolz, dass Murg eine dieser Gemeinden in meinem Wahlkreis ist und so Vorbildcharakter für viele andere hat“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter bei ihrem Besuch im „Regenbogen“. Der Kindergarten in Oberhof wird mit einem Bundeszuschuss in Höhe von rund 186.000 Euro zu einem energieeffizienten und klimafreundlichen Haus umgebaut.

Murg, Laufenburg Fünf Tage lang sind ab Samstag Teile der A 98.7 zwischen Rothaus und Hauenstein nacheinander gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Die Fördersumme aus der „Nationalen Klimainitiative“ des Bundesumweltministeriums macht etwa 50 Prozent der gesamten Sanierungskosten aus. Etappenweise werden Heizung, Fenster, Fassade und Beleuchtung auf ressourcenschonende Technologie umgestellt, und in Summe senken die Maßnahmen den CO 2 -Ausstoss um mehr als 70 Prozent. Und gemacht wird nur, was notwendig ist, um den Kindergarten zukunftsfähig zu machen.

„Der Kindergarten war eine echte Energieschleuder“, sagte Adrian Schmidle, Bürgermeister der Gemeinde Murg, zu der Oberhof gehört. Klimaschutz ist für die Liegenschaften der Kommune ein wichtiges Thema. Von 65 Gebäuden müssen zehn in den kommenden Jahren in die energetische Neuzeit befördert werden, sagt Klimaschutzmanager Max Rüttinger, dessen Stelle ebenfalls ein Vorzeigemodell für andere Kommunen ist.

Bad Säckingen Tourismus unter Ausnahmebedingungen: So lief die Sommerferienzeit in Bad Säckingen und Umgebung Das könnte Sie auch interessieren

Murg war eine der ersten Gemeinden, die einen Klimaschutzmanager eingestellt hat. Die Stelle wird über einen Zuschuss finanziert, kostet die Gemeinde kein zusätzliches Geld. Es sei „kein Hexenwerk“, kommunale Entwicklung mit Klimaschutzzielen in Einklang zu bringen, sagte Adrian Schmidle, aber es sei wichtig, dass der Gemeinderat hinter den zukunftsfähigen Projekten und den dazu notwendigen Entscheidungen stehe. Dazu seien Diskussionen und ein konstruktiver Prozess notwendig. Das funktioniere in Murg sehr gut.

Görwihl Öffentlichkeitsbeteiligung ab Oktober: Die mögliche Erweiterung des Steinbruchs geht in die nächste Runde Das könnte Sie auch interessieren

„So muss das zur Selbstverständlichkeit werden“, bilanziert Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter ihren Besuch im „Regenbogen“ nach dem Rundgang mit Kindergartenleiterin Ramona Verhülsdonk. Gerade Bildungseinrichtungen hätten mehr als andere öffentliche Gebäude das Potential, von Familien und privaten Haushalten als Vorbild für Klima- und Umweltschutz wahrgenommen zu werden – auch wenn die Erfahrungen von Ramona Verhülsdonk zeigen, dass es nicht immer ganz leicht ist, Nachhaltigkeitsthemen in die Familien hinein zu vermitteln.

Klimaschutz als Fleißarbeit

Große und wichtige Projekte lassen sich mit kommunalem Konsens und Fördergeldern sichtbar machen, so die Bundestagsabgeordnete weiter, im Detail sei Klimaschutz eben auch viel Fleißarbeit. „Die Kinder und der Klimaschutz sind aber unsere Zukunftsthemen“, so Rita Schwarzelühr-Sutter. Deshalb sei es wichtig, dass Gemeinden die vom Bund bereit gestellten Fördergelder tatsächlich auch in Anspruch nehmen, um die Lebensqualität am Ort bestmöglich zu gestalten. Konkret weist sie auf das 5. Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ im Rahmen des aktuellen Konjunkturprogramms der Bundesregierung hin, das eine Milliarde Euro zusätzlich für 2020 und 2021 vorsieht. Bedauerlich sei in diesem Fall, dass es hierzu noch keine Förderrichtlinie des Kultusministeriums Baden-Württemberg gebe.