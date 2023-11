Nicht nur in der Bundeshauptstadt Berlin steht das Thema Migration ganz oben auf der Agenda: Auch auf der ansonsten reibungslos verlaufenen Mitgliederversammlung der Murger CDU sorgte es für Diskussionen: Die lobenden Worte der Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller aus Waldhut-Tiengen an die Versammlung zu den aktuellen Grenzkontrollen an der Schweizer Grenze nahm Sascha Quinten, Beisitzer im Kreisverband, zum Anlass für eine Replik: „Es gibt massive Auswirkungen an den Grenzen. Wir stehen jeden Morgen stundenlang an der Grenze. Es trifft die Falschen, denn die Region lebt von den Steuern der Pendler. Das Problem wird nicht an der deutsch-schweizer Grenze gelöst, sondern an Europas Außengrenzen.“ Eine Äußerung, die Hans-Peter Müller, Vorsitzender der CDU Murg aufgriff, um festzuhalten: „Migration heißt auch Integration“, betonte Müller, „und in der Grenzregion ist die Kritik an den Grenzkontrollen ein zweischneidiges Schwert, denn wer dagegen ist, beschwert sich auf der anderen Seite darüber, wer alles reinkommt. Migration können wir nicht bekämpfen. Sie findet statt. 50 Millionen Menschen sind auf dem Weg. Das ist einfach so. Wir müssen versuchen, in dieser Frage zu steuern.“

Die CDU Murg konnte vor zwei Jahren ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Gegenwärtig gehören dem Ortsverband 28 Mitglieder an, Vorsitzender ist seit 2019 Hans-Peter Müller. Wer sich näher informieren möchte, findet alle wichtigen Kontaktdaten und Termine auf www.cdu-Murg.de.

In seinen Ausführungen zum Jahr 2023 hatte Hans-Peter Müller zuvor festgehalten, die Partei habe die „Bürgermeisterwahl am 25. Mai mit vielen Kräften unterstützt“ und die „Ausrichtung des Nominierungsparteitages der Kreisverbände Waldshut und Lörrach für die Europawahl übernommen“. Auch habe man sich bei zahlreichen Betriebs- und Hofbesichtigungen über drängende Fragen der Zeit informiert.

Vorbereitungen für die Kommunalwahl

Nachdem am 20. Oktober der Startschuss für den Kommunalwahlkampf gegeben worden sei, befinde man sich „derzeit auf Kandidatensuche, wir haben einige Namen und es läuft gut an.“ Die Partei könne optimistisch sein. Mit Blick auf 2024 appellierte Müller: „Verlieren wir nicht die Kraft und unsere eigene Stärke für die Zukunft angesichts der vielen Krisen der Zeit.“