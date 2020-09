von Brigitte Chymo

Die Gemeinde Murg wird Mitglied im Anfang des Jahres gegründeten Förderverein Hospiz des Landkreises Waldshut. Der Gemeinderat gab in der Sitzung am Montagabend grünes Licht für diese Mitgliedschaft, die 2021 beginnt. Der Mitgliedsbeitrag ist je nach Einwohnerzahl gestaffelt und beträgt für die Gemeinde Murg 500 Euro im Jahr.

Derzeit befindet sich das zukünftige Hospiz des Landkreises Waldshut noch in der Planungsphase, hat aber inzwischen ein wichtiges Etappenziel erreicht. Denn mit dem Evangelischen Sozialwerk Mühlheim e. V. konnte die Projektgruppe Hospiz des Landkreises sowohl einen Investor und mit dem Diakonischen Dienst Hochrhein GmbH auch einen Betreiber für das künftige Hospiz finden. Standort des Hospizes wird direkt neben dem Pflegeheim in einem noch zu errichtenden Gebäude in der Bahnhofstraße 8 in Waldshut-Tiengen sein. Das „Haus am Glockenberg“ ist geplant als Hospiz mit acht Plätzen, voraussichtlich auch mit einer Tagespflegeeinrichtung und mindestens einer palliativen Arztpraxis. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich 2022/23.

Im Förderverein Hospiz können Bürger, Firmen, Vereinigungen, Institutionen wie auch Kommunen Mitglied werden oder durch Spenden und Vermächtnisse materielle Hilfe leisten. Diese Hilfe ist deswegen besonders wichtig, weil die Kassen nur 95 Prozent der laufenden Betriebskosten eines Pflegeheimes decken. Um die restlichen fünf Prozent abdecken zu können, sind die Träger auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Gemeinderat Roland Baumgartner (FW) plädierte bei der Ratssitzung dafür, auch Private zu ermuntern, dem Förderverein Hospiz beizutreten: „Auch wenn das alles zunächst noch weit weg ist.“

Der Waldshuter Landrat Martin Kistler hatte die Projektgruppe Hospiz 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine große Lücke in der medizinischen Versorgung im Landkreis Waldshut zu schließen.