18 Jahre lang leitete Armin Brutsche von 1999 bis zum Erreichen seines Ruhestands 2017 als Rektor mit der Murgtalschule die größte Bildungseinrichtung der Gemeinde. Er hatte zu der Schule stets eine besonders enge Verbindung, war er hier doch 1961 eingeschult worden, war sein Urgroßvater Berthold 1903 bis 1909 als Murger

Bürgermeister entscheidend am Bau des stattlichen Schulgebäudes beteiligt. Brutsche hatte nach seinem Studium zunächst am Kinderheim Rickenbach und danach an der Laufenburger Hans-Thoma-Schule als Lehrer unterrichtet. 1999 wurde er an der Murgtalschule ins Amt des Rektors eingeführt.

In seiner Position als Schulleiter setzte sich Brutsche für den Schwerpunkt Italienisch ein. In der Gemeinde Murg leben viele zugewanderte Italiener. Ab dem Schuljahr 1999/2000 wurde die Fremdsprache in Grund- und Hauptschulklassen unterrichtet. Das Projekt wurde einer der Hauptprofilpunkte der Schule. Lange vor vielen größeren Schulen in der Nachbarschaft besitzt die Murgtalschule bereits seit 2009 einen Schulsozialarbeiter.

Große Wertschätzung brachten auch die Murger Wähler Brutsche entgegen. 17 Jahre lang gehörte das CDU-Mitglied dem Gemeinderat Murg an. Bereits 1999 erzielte er bei der Gemeinderatswahl die meisten Stimmen. Als Stimmenkönig wurde er sowohl 2004 und 2009 wiedergewählt. Kommunalpolitisch wirkte Brutsche zwischen 1994 und 2011 an vielen wegweisenden Entscheidungen wesentlich mit. Er gehörte zu jenen, die nach der Wahl Adrian Schmidles zum Bürgermeister diesem auch in umstrittenen Fragen wie Schulstruktur, Zusammenlegung von Feuerwehrabteilungen und anderen Gemeindevorhaben, den Rücken stärkten.

Insbesondere setzte sich Armin Brutsche als Gemeinderat für mehr Bürgerbeteiligung ein und stieß den Leitbildprozess mit an. Als er im Jahre 2011 aus familiären Gründen vorzeitig von seinem Amt als Gemeinderat zurücktrat, bedauerten dies nicht nur Bürgermeister Schmidle, sondern auch all seine Kollegen in der Ratsrunde. Brutsche war dort als stets sachlich argumentierender, kompetenter Kommunalpolitiker geschätzt und fungierte lange als erster Vertreter des Bürgermeisters. „Ich setze mich gerne für die Gemeinde ein und war schon immer ehrenamtlich tätig“, hatte Armin Brutsche Ende 2010 schweren Herzens anlässlich seines bevorstehenden Rücktritts erklärt. Eine Wahlperiode lang gehörte er bis 2014 auch dem Kreistag an.

Neben seiner Tätigkeit als Schulrektor, Gemeinde- und Kreisrat, war Armin Brutsche noch in vielen Ehrenämtern tätig. Dazu gehörte sein Amt als Präsident der Fußballfreunde des SV Blau-weiß, das er 2013 übernahm. Unter Brutsches Präsidentschaft feierte der SV Blau-weiß 2019 sein 100-jähriges Bestehen.