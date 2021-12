von Brigitte Chymo

Noch im Haushaltsentwurf 2022 vom November der Gemeinde Murg stand im Ergebnishaushalt ein sattes Minus von 1,8 Millionen Euro. Weitere 900.000 Euro fehlten im Finanzhaushalt. Verwaltung wie auch Gemeinderäte zeigten in der Sitzung am Montagabend aber großen Sparwillen und reduzierten das Defizit im Ergebnishaushalt auf 800.000 Euro. Der Finanzhaushalt schließt nun sogar im Plus ab. Auf der Habenseite stehen knapp über 500.000 Euro.

Grundlage für die finanziellen Verbesserungen im Ergebnishaushalt waren die Novembersteuerschätzungen. Wie Rechnungsamtsleiterin Nicole Kammerer ausführte, fließen knapp 514.000 Euro mehr auf der Einnahmenseite des laufenden Verwaltungshaushalts. Mit einigen Mehraufwendungen gegenverrechnet, reduzierte sich damit das Defizit in einem ersten Schritt schon einmal von 1,8 Millionen auf etwas mehr als 1,3 Millionen Euro. Weitere 500.000 Euro waren am Ende der Montagsitzung eingespart.

Größte Ausgabenposten, die in der Sitzung auf die Folgejahre verschoben wurden, waren zum einen die Hochwasserplanung (HQ 100) in der Josef-Dedi-Straße in Niederhof. Alleine dieser Posten brachte eine Einsparung von 250.000 Euro. Weitere 120.000 Euro Einsparungen ergaben sich aus der Verschiebung der Sanierung des Tiefenländekanals im Bereich der Hauptstraße Haus Widmann.

Haushalt 2022 Der Haushalt 2022 der Gemeinde Murg wird nach jetzigem Stand der Dinge im Ergebnishaushalt ein Minus mehr als 800.000 Euro ausweisen. Der Finanzhaushalt bringt einen Gewinn von etwa 500.000 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig. Der Gemeinderat Murg soll den Haushalt 2022 in der Sitzung am Montag, 24. Januar, als Satzung beschlossen werden.

Gespart wurde unter anderem an folgenden Posten: Das Public Viewing (23.000 Euro), neue Stühle für die Sabine-Spitz-Halle Niederhof (25.000 Euro), Neugestaltung Wühreplatz Hänner (10.000 Euro). Reduziert wurden außerdem zum Beispiel die Ausgaben für die Murgtalschule und Naturparkschule, die Feuerwehr, der Austausch von Straßenbeleuchtung aus LED sowie die Planung zur Beseitigung des Erdrutsches im Murgtal.

Zu einigen Punkten entstanden Diskussionen, die aber letztlich im Haushalt verblieben: Die Flachdachsanierung Murgtalhalle (160.000 Euro), die Bewirtschaftungskosten Toiletten Bahnhof (7000 Euro), das Seitenbankett Oberhofstraße (20.000 Euro), das Wasser für die Murger Mitte (10.000 Euro) und die Heizung für den Schmiedledick Saal Hänner (100.000 Euro).

Keine Kreditaufnahme notwendig

Das weniger an Minus im Ergebnishaushalt wirkte sich auch positiv auf den Finanzhaushalt aus. Nur noch bei knapp 500.000 Euro lag das Defizit zu Beginn der Haushaltdiskussion. Weitere Einsparungen ergaben sich unter anderem durch ein Verschieben des Regenüberlaufbeckens Murg (100.000 Euro), des Sonnensegels für den Spielplatz Hänner (15.000 Euro), die Sanierung der Dorfstraße (50.000 Euro) sowie die Verringerung der Investitionen Brandschutz Naturparkschule Niederhof von 150.000 Euro auf 50.000 Euro zugunsten eines Gesamtsanierungskonzepts für die Gebäude. Am Ende stand ein Plus, so dass keine Kreditaufnahme notwendig ist.

Hatte in der Novembersitzung noch das Thema Steuererhöhung im Raum gestanden, war davon am Montagabend keine Rede mehr. Wunsch der Verwaltung wäre am Montagabend gewesen, die nach dem Sparkarussell aktuellen Zahlen gleich als Haushalt 2022 zu beschließen. Damit die Haushaltsgenehmigung durch das Landratsamt schneller vorläge und mit diversen Bauprojekten begonnen werden könne, so Bauamtsleiter Karl-Heinz Peter. Diesen Wunsch folgten die Räte nicht. „Die Zahlen müssen sauber vorliegen“, meinte Rätin Gabriele Döbele-Kreutz (CDU). Rätin Sonja Sarmann (Grüne) ergänzte, dass mit den Haushaltsberatungen zu spät begonnen worden sei.