von Brigitte Chymo

Es regnet zu wenig. Dass es zwischendurch mal ordentlich schüttet, reicht noch lange nicht. So hat der Borkenkäfer in unseren Wäldern leichtes Spiel. Schon jetzt liegt der Einschlag im Gemeindewald Murg um ein Dreifaches über dem Jahreseinschlag. Die Aufarbeitung ist meist nicht mehr kostendeckend möglich, da der Holzmarkt aufgrund Corona und Überangebot eingebrochen ist. Um etwas Spielraum zu schaffen, genehmigte der Gemeinderat Murg die Schaffung von Lagerfläche für Holz im Bereich Thimos westlich des Bauernhofs Kammerer.

„Überall ist Käferholz„, sagte Bürgermeister Adrian Schmidle und plädierte in der Gemeinderatssitzung dafür, die „gebeutelten Privatwaldbesitzer“ zu unterstützen, in dem mit einem Lagerplatz die Möglichkeit geschaffen wird, Holz zwischenzulagern. Auch für die Sägewerke entstehe so ein Puffer, meinte Schmidle weiter.

Borkenkäfer vermehrt sich explosionsartig

Besonders in den vergangenen Wochen habe sich der Borkenkäfer explosionsartig vermehrt, schilderte Manuel Nägele, Revierleiter Murg-Laufenburg, die momentane Lage: „Ganze Bestände fallen aus. Wir werden wahrscheinlich die Situation von 2019 bekommen.“ Aktuell sind im Gemeindewald Murg bereits knapp 1900 Festmeter Holz eingeschlagen. Dies entspricht dem Dreifachen der üblichen Jahresmenge. 2019 waren es 2745 Festmeter Holz gewesen.

Bei der geplanten Lagerfläche für das Käferholz handelt es sich um zwei Lagerplätze. Auf dem Lagerplatz für Langholz (18,4 Meter) werden 2000 bis 3000 Festmeter Holz Platz finden, auf dem zweiten Lagerplatz weitere 1000 bis 1500 Festmeter Kurzholz (4,50 Meter). Die Lagerplätze befinden sich westlich des Bauernhofs Kammerer und südlich des neuen Bauernhof- und Waldkindergartens. Die Genehmigung für die Lagerplätze ist auf drei Jahre befristet. Anschließend muss wieder aufgeforstet werden. Eine eventuell erforderliche Instandsetzung der Wege und Straßen aufgrund der Befahrung mit Transportern und Langholzwagen ist von den Verursachern zu tragen.

Förderung für Schadholzaufarbeitung

Wie der Forstbezirksleiter West des Landkreises Waldshut, Markus Rothmund, informierte, erhalten neben den Privatwaldbesitzern derzeit auch Gemeindewälder Fördermaßnahmen für die Schadholzaufarbeitung. Die Förderung liegt bei 6 Euro pro Festmeter. Für den Gemeindewald Murg beträgt die Fördersumme damit 11.200 Euro. Weitere Förderungen sind unter anderem vorgesehen für den Transport auf Lagerplätze, die Einrichtung von Lagerplätzen und Wiederaufforstung.

Die Forstexperten waren sich einig, dass die Fichte, früher der „Brotbaum der Region“ ausgedient hat. Aufgrund des Klimawandels brauche es andere Baumarten. Gefordert sind Baumarten wie die Douglasie, die widerstandsfähiger bei Hitze, Sturm und Trockenheit ist und schneller wächst. Rothmund: „Es brauch stabile und naturnahe Wälder mit Zukunft, die ökologische und ökonomische Ziele vereinbaren.“