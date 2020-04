von sk

Nach den Osterferien wird mit Baumaßnahme für das Sanierungsgebiet „Murger-Mitte Bauabschnitte 1 und 2“ begonnen. Nachdem die Bauabschnitte 4 und 5 im Jahr 2015 abgeschlossen wurden, startet die Gemeinde jetzt mit dem Herzstück des Sanierungsgebietes der Murger-Mitte. Dies kündigt die Gemeinde in einer Pressemitteilung an.

„Dieser Abschnitt wurde zurückgestellt, damit das neue Ärzte- und Apothekenhaus mit in das Gesamtkonzept eingebunden werden konnte. Des Weiteren muss nach dem Generalentwässerungsplan die Kanalisation in der Hauptstraße aufdimensioniert werden. Ebenso werden der Rathausvorplatz und der Zugangsbereich zur Sparkasse neu gestaltet“, erklärt Bürgermeister Adrian Schmidle in der Mitteilung.

Die Maßnahme wird in mehreren Abschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt betrifft die Kreuzung Murgtalstraße und die Hauptstraße im Bereich des Weltlädeli. Dort wird der neue Abwasserkanal und die Trinkwasserleitung in das bestehende Netz eingebunden. Hierfür ist eine Ampelanlage im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Murgtalstraße für etwa drei Wochen notwendig, der Verkehr nach Niederhof wird über diese Ampelanlage geregelt. Von Osten her können die Sparkasse und der dahinterliegende Parkplatz wie gewohnt angefahren werden. In den anderen Bauphasen bzw. Abschnitten wird die Baustelle dann sukzessive nach Osten bis zur Friedenstraße verschoben. Die Hauptstraße ist somit jeweils von Osten und Westen bis zur Baustelle erreichbar, zur Durchfahrt jedoch voll gesperrt.

Auswirkuingen hat das Bauprtojekt auch auf den öffentlichen Nahverkehr: „Während der Bauphase ist es notwendig, die bisherigen Bushaltestellen beim Friedhof und Möbel-Brotz zu verlegen. Diese werden als provisorische Ersatzhaltestellen bei den Anwesen Königsberger Straße 2a und 3 ausgewiesen. Die Fahrplanzeiten bleiben nach derzeitigem Kenntnisstand identisch“, so die Pressemitteilung.

Bei jedem weiteren Bauabschnitt werden die Anwohner rechtzeitig von der Gemeinde informiert. Die Gemeinde bittet um Verständnis für mögliche Verzögerungen und Beeinträchtigungen während der einzelnen Bauphasen und bitten Sie den ausgewiesenen Umleitungsbeschilderungen im Nah- und Fernverkehr zu folgen.