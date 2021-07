von Brigitte Chymo

Die Gemeinde Murg beteiligt sich an den Kosten der Stadt Bad Säckingen zur Herstellung eines Verkehrsübungsplatzes für Grundschüler in Wallbach mit knapp 9.400 Euro. Im Gegenzug ist die Nutzung dieses Verkehrsübungsplatzes dann kostenlos. Die Zustimmung durch den Murger Gemeinderat erfolgte in der Sitzung vom Montagabend einvernehmlich.

Nach Abzug der Beteiligungen des Landkreises (20.000 Euro) und der Verkehrswacht (1.000 Euro) galt es, rund 87.000 Euro Kosten unter elf Gemeinden mit Grundschulklassen im westlichen Landkreis aufzuteilen. Bei insgesamt 37 Grundschulklassen ergab sich somit eine Beteiligung in Höhe von rund 2340 Euro pro Grundschulklasse. Für Murg mit jeweils zwei Grundschulklassen in Murg und Niederhof beläuft sich die Beteiligung somit auf 9.400 Euro. Der Kreistag hatte im Mai 2019 dem Bau eines Verkehrsübungsplatzes in Wallbach für den westlichen Landkreis zugestimmt, nachdem das Innenministerium vorgegeben hatte, dass die ersten Übungsabschnitte der praktischen Verkehrserziehung von Grundschülern ausschließlich in einem „geschützten Raum“ stattfinden dürfen. Bis dahin waren solche Übungen auch auf „verkehrsarmen öffentlichen Straßen“ möglich.

Nach einer ersten Beteiligung des Landkreises (150.000 Euro) und der Verkehrswacht (58.000 Euro) sollte der Anteil der elf Gemeinden lediglich 27.000 Euro betragen. Die unerwartete Entsorgung von belastetem Aushub und ein Bodenaustausch verteuerten dann aber den Bau des Verkehrsübungsplatzes, so dass der Anteil der Gemeinden auf 87.000 Euro anwuchs. Die Stadt Bad Säckingen stellt den Platz und wird auch die Folgekosten tragen.