Brigitte Chymo

Die Gemeinde Murg wird 2021 rund eine Million Euro in die Wasserversorgung investieren, und die Fernwärmeversorgung wird zum ersten Mal seit Jahren kostendeckend arbeiten. Die Wasser- wie auch Fernwärmeversorgung gehören nicht zum Kernhaushalt der Gemeinde Murg, sondern sind im Eigenbetrieb Gemeindewerke Murg zusammengefasst. Für 2021 sieht der Wirtschaftsplan im Erfolgsplan ein Haushaltsvolumen von rund 1,15 Millionen Euro vor.

Davon entfallen 847.000 Euro auf die Wasserversorgung und 307.000 auf die Fernwärmeversorgung. Der voraussichtliche Jahresgewinn der Gemeindewerke beträgt 25.000 Euro. Diese Summe ergibt sich aus der Gewinnsumme von 34.000 Euro in der Wasserversorgung, und dem Minus von etwas mehr als 8.000 Euro in der Fernwärmeversorgung.

Grund für das Minus ist die nicht abzugsfähige Vorsteuer der gemeindeeigenen Gebäude. Das Defizit in der Fernwärmeversorgung war in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (2019 cirka 75.000 Euro), und wird sich 2021 also erheblich verringern. Um die Einnahmenseite zu verbessern, hatte der Gemeinderat zu Ende des Jahres 2020 hin Grund- und Arbeitspreis erhöht. Der Grundpreis liegt jetzt bei 0,06140 pro Kilowattstunde.

Im Vermögensplan, mit einen Volumen von 1,35 Millionen Euro schlägt vor allem die Wasserversorgung aufgrund einer ganzen Reihe von Investitionen mit 1,18 Millionen Euro zu Buche. Größter Kostenfaktor ist die Erneuerung der Quellsammelleitung in Hänner (240.000 Euro), diverse Wasserleitungen in Hänner und Oberhof (435.000 Euro) und die Sanierung einer der Wasserkammern im Hochbehälter Niederhof (215.000 Euro).

Für die Gemeindewerke ist eine Kreditaufnahmen über 1,2 Millionen Euro vorgesehen, wobei auf die Wasserversorgung eine Kreditaufname über 989.000 Euro entfällt. Der Schuldenstand der Gemeindewerke wird damit 2021 von 2,35 Millionen auf 3,4 Millionen Euro zum Jahresende ansteigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird zum Jahresende 483 Euro pro Einwohner betragen, mittelfristig bis zum Jahr 2024 aber wieder auf 463 Euro pro Einwohner fallen.