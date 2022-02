Murg vor 3 Stunden

Murg intensiviert Bemühungen bei der Jugendsozialarbeit – doch nicht alle sehen Notwendigkeit

Nach dem Aus für die Hauptschule in Murg ist es auch mit der Jugendsozialarbeit schwierig geworden. Jetzt soll ein neues Konzept die offene Jugendarbeit wieder in Schwung bringen. Gerade in der Anfangsphase will sich die Gemeinde aber noch eine gewisse Flexibilität bewahren.