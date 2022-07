von Brigitte Chymo

Es ist eines der ortsbildprägendsten Projekte in der Geschichte der Gemeinde Murg und ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft: Die neue Murger Mitte ist seit Herbst letzten Jahres fertiggestellt. Coronabedingt fehlte bisher aber ein gebührendes Einweihungsfest. Dies wird jetzt am Samstag, 16. Juli, nachgeholt. Ab 10.30 Uhr steigt die offizielle Einweihungsfeier mit anschließendem Murger Hock.

Bürgermeister Adrian Schmidle. | Bild: Vonberg, Markus

Wie soll Murg 2020 aussehen? Diese Frage war 2007 nach dem Amtsantritt von Bürgermeister Adrian Schmidle Ausgangspunkt für den Prozess, der 2010 zum städtebaulichen Sanierungsprojekt „Am Bürgerplatz“ führte. Das Gebiet umfasste die Bereiche Murgtalschule, Am Bürgerplatz, Murgtalhalle und Rathaus und hatte das Motto „Zwei Plätze – eine Ortsmitte“.

Fünf Bauabschnitte in zehn Jahren

Die Sanierung war in fünf Bauabschnitte gegliedert und startete 2012. Die Bauabschnitte 3 bis 5 mit dem Parkplatz hinter der Murgtalhalle, Bürgerplatz, Bereich Murgtalschule und Freitreppe wurden 2015 abgeschlossen. Die Bauabschnitte 1 und 2 mit Rathausvorplatz und Hauptstraße zwischen Friedhof und Weltlädeli folgten ab 2020 und sind seit Herbst 2021 beendet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund neun Millionen Euro.

Kaum ein Stein blieb auf dem anderen. Die Baustelle vor zehn Jahren | Bild: Archiv

Zur offiziellen Einweihung der Murger Mitte greift die Gemeinde Murg die Idee des Murger Hocks wieder auf, der vor Jahren als Dorffest etliche Murger Vereine auf dem Schulhof vereinte. Ganz anders als damals ist inzwischen das Ambiente in der neuen Murger Mitte mit Freitreppe, Wasserlauf und Fontänenfeld.

Abgeordnete kommen zum Fest

Während auf dem Schulhof gewirtet wird, spielen sich offizieller Festakt zur Einweihung und musikalisches Programm auf zwei Bühnen ab. Auf der Bühne vor der Freitreppe treten am 16. Juli ab 11 Uhr die Festredner ans Mikrofon. Neben Bürgermeister Adrian Schmidle sind das auch Landrat Martin Kistler, Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) und die beiden Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller (SPD) und Niklas Nüssle (Die Grünen). Im Anschluss daran erfolgt die kirchliche Segnung der Murger Mitte.

Bürgermeister Adrian Schmidle freut 2015 sich über den gelungenen Baufortschritt im Sanierungsgebiet „Am Bürgerplatz“.

Viel Musik, ein buntes Programm mit Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene, ein Walkact und Kutschenfahrten und Vereine, die mit Leckereien dafür sorgen, dass Hunger und Durst bei den Festbesuchern nicht zu groß werden.

Das Festprogramm im Detail Nach einem Apéro beim Weltädeli beginnt um 11 Uhr der offizielle Teil auf der Bühne bei der Freitreppe. Im Anschluss an die Festansprachen erfolgt um 12.15 Uhr die Segnung durch Pfarrer i.R. Herbert Malzacher und Pfarrer Martin Rathgeber. Auf der Bühne spielt ab 12.30 Uhr Musikverein Niederhof, ab 15 Uhr die Feuerwehrmusik Murg. Im Pavillon der Murgtalschule treten ab 17.30 Uhr die Brass Band STO und um 19 Uhr das Harmonika-Orchester Murg auf. Partyzeit ist ab 20.30 Uhr mit DJ Rainer von Eurosound. Die Murgtalschule baut einen Bewegungsparcous für Kids auf dem Sportfeld hinter der Schule, die Sachenmacher-Werkstatt von Silvia Vökt lädt Kinder und Eltern zum Holzböötle bauen an der Wassertreppe ein, und der Behringer-Hof steht an der Murgtalhalle zu Kutschfahrten bereit. Über Mittag werden auf der Bühne bei der Freitreppe die Teilnehmer des Stadtradelns 2022 prämiert. Nachmittags gehen außerdem die Fuhls auf hohen Stelzen um. Die Kita In der Mühle mit viel Programm (12 bis 17 Uhr Kugelbahnbau, Steine bemalen, Glitzertattoos und Wasserspiele), Familienzentrum KuLT und Bücherei (12 bis 18 Uhr Vorstellung Projektgruppen, Bücherflohmarkt und Kinderschminken), Naturheilpraxis Vida Natural (12 bis 18 Uhr Vorträge, Atem- und Körpertherapie, Qi Gong Ü60, Vorführungen Qi Gong), Zahnarztpraxis Shokri im Ärzte- und Apothekenhaus. Das Weltlädeli und die Kita In der Mühle an ihren Standorten, auf dem Schulhof Narrenzunft, CDU, Gugge Brass Band, s‘Wieble – Die rollende Naschkiste, The Iceman il Gelataio, im KuLt die Turnerfrauen.

Als besondere Attraktion „Fuhls“ werden beim Murger Hock auf Stelzen in der Murger Mitte umgehen. Bild: Theater Auf!Lauf!

Musikalisch geht es nach dem offiziellen Teil mit Platzkonzerten örtlicher Musikvereine auf der Bühne vor der Freitreppe weiter. Gegen Abend rückt dann der Pavillon bei der Murgtalschule in den Blickpunkt.

Landrat Martin Kistler (rechts) und Bürgermeister Adrian Schmidle auf dem Bürgerplatz. An der Umgestaltung der Murger Ortsmitte beteiligte sich der Landkreis symbolisch, indem er die Anschaffung einer der 20 dort angepflanzten Rosskastanien mitträgt. | Bild: Vonberg, Markus

Auch die Kinder werden sich an diesem Tag dank vieler Programmpunkte und Mitmachaktionen nicht langweilen. Für die Erwachsenen wiederum ist der Festtag eine gute Gelegenheit, bei einem Tag der offenen Tür in verschiedenste Einrichtungen in oder nah der Murger Mitte hineinzuschnuppern. Gefeiert wird bis in die Nacht hinein. Am Abend sorgt DJ Rainer von Eurosound für Partystimmung in der Murger Mitte.