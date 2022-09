von Charlotte Fröse

Mit einem gelungenen Fest für Jung und Alt feierte der Murger Ortsteil Oberhof am Wochenende das 20-jährige Bestehen der Thimoshalle. Dabei würdigten der frühere und der aktuelle Bürgermeister das Engagement der Oberhofer für ihren Ortsteil.

Die Thimoshalle hatte Geburtstag und viele feierten mit. | Bild: Charlotte Fröse

Schon am Samstagabend wurde gefeiert. Los ging es am späteren Nachmittag zunächst mit einer Disco für Kinder. Eine Party für die junge Generation folgte. Beide Veranstaltungen, die erstmals in dieser Form stattfanden, waren sehr gut besucht, wie Ortsvorsteher Roland Baumgartner schilderte.

Der Sonntag bot Unterhaltung und Festfreude für die ganze Familie. Die Halle war schon zur Mittagessenszeit voll besetzt und auch zur Kaffeezeit war kaum noch ein Platz zu bekommen. Zum Frühschoppen und über die Mittagszeit unterhielt der Oberhofer Musikverein die Gäste mit volkstümlichen Melodien. Nachdem die Musiker ihre Instrumente abgelegt hatten, nahm vor der Halle Karl Blattmann sein Instrument, die Motorsäge, in die Hand und fertigte mit geschickter Hand aus Baumstämmen kleine und größere originelle Figuren. Sowohl die gekonnte Führung der Motorsägen, wie die entstandenen Werke, fanden bei den Gästen großen Anklang.

Set 20 Jahren ist die Thimoshalle ein Gewinn für Oberhof, so übereinstimmend Bürgermeister Adrian Schmidle, Alt-Ortsvorsteher Hanspeter Biehler, Alt-Bürgermeister Michael Schöke und Ortsvorsteher Roland Baumgartner (von links). Bilder: Charlotte Fröse | Bild: Charlotte Fröse

Mit einem kleinen Stand präsentierten sich mit Bildern und Informationen einige Abteilungen des 2001 im Zuge des Hallenbaus gegründeten Vereins Gesund und Fit in Oberhof (GFO). Die Bewirtung der Gäste lag in den Händen des Vereins GFO, unterstützt wurde er vom Ortschaftsrat. Freuen durften sich am Sonntagnachmittag auch die jungen Gäste, die vom GFO und vom Bauern- und Waldkindergarten mit Spiel und Spaß unterhalten wurden.

Über die Entstehung der Thimoshalle konnten die Besucher im Bürgertreff eine Multimediashow erleben, die viel Zuspruch fand. Ebenfalls im Bürgertreff war die Kunstausstellung mit Werken des in Oberhof lebenden und arbeitenden Kunstmalers Stefan Bergmann zu bewundern. Vor der Halle informierte die ehrenamtlich tätige Gruppe Foodsharing Waldshut-Tiengen darüber, wie genießbare Lebensmittel nicht mehr im Müll landen müssen.

Vor der Halle griff Karl Blattmann zur Motorsäge und schnitt behände Figuren in Holzstämme. | Bild: Charlotte Fröse

Der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle zeigte sich in seiner kurzen Ansprache zur Festeröffnung erfreut über das nun schon 20 Jahre andauernde Engagement der Oberhofer für die Thimoshalle. „Das ist eine große Leistung für die Gemeinde“, betonte Schmidle. Es sei ein Zeichen dafür, dass alle an einem Strang ziehen.

Alt-Bürgermeister Michael Schöke, in dessen Amtszeit fiel der Bau der Halle fiel, freute sich darüber, dass die Halle die Bedeutung erlangt habe, die man sich anfänglich erhofft habe. Der Bau der Halle war nicht unumstritten im Gemeinderat und eine große finanzielle Angelegenheit für Murg, so blickte Schöke zurück. Umso mehr freute er sich darüber, dass das Nutzungskonzept auch noch heute so gut funktioniere.