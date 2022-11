von Brigitte Chymo

Wertvolle Zeit geht verloren

„Da hat es schon brenzlige Situationen gegeben“, weiß Gesamtkommandant Markus Döbele. Denn wenn die Murger Feuerwehr die Kollegen aus Laufenburg oder Bad Säckingen und deren Rettungsboot anfordern, geht im Ernstfall kostbare Zeit verloren. Das Laufenburger Rettungsboot muss beim Kraftwerk Laufenburg schleusen, das Bad Säckinger Rettungsboot per Trailer nach Murg gebracht werden. Das macht es unmöglich, zehn Minuten nach Alarm am Einsatzort, sprich auf dem Rhein zu sein.

Brandschutzbedarfsplan schreibt Rettungsboot vor

Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum der neue Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde Murg vorschreibt, dass die Freiwillige Feuerwehr Murg ein Rettungsboot für Einsätze auf dem Rhein anschafft. Die Frage ist nur, welches Boot kann das sein, und wann wird es angeschafft. Gesamtkommandant Markus Döbele stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Rettungsboot vom Typ Mehrzweckboot vor, dass die Gemeinde über das Land Baden-Württemberg beziehen könnte.

Rheinrettung Die deutschen Feuerwehren entlang des Rheines sind auch für die Wasserrettung zuständig. Aus diesem Grund wurden sie vor wenigen Jahren auch mit neuen, zeitgemäßen Rettungsbooten ausgestattet. Die Boote in Katamaran-Bauweise haben zwei Schwimmkammern. Die beiden 80-PS-Außenborder sind mit Jetantrieb ausgestattet. Sie werden also nicht mittels Bootsschraube, sondern durch Wasserstrahl angetrieben. Das macht den Antrieb bei Treibgut weniger anfällig.

Entscheidung vertagt

„Wir wollen dazu ein Meinungsbild“, meinte Bürgermeister Adrian Schmidle zum Thema Rettungsboot, das nicht auf der Tagesordnung stand und mit dem sich die Räte kurzfristig auseinanderzusetzen hatten. Gesamtkommandant Markus Döbele informierte daher gleich zu Beginn der Sitzung. Eine Entscheidung soll dann in der nächsten Sitzung am 14. November fallen.

Das Land unterstützt die Anschaffung eines Rettungsboots

Die Zeit drängt allerdings, was auch der Grund für die kurzfristige Information war. Wie der Gesamtkommandant erklärte, läuft derzeit ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg. Das Land will 26 Mehrzweckboote für Rettungseinsätze anschaffen und diese unter anderem an Feuerwehren weitergeben. Hintergrund der Anschaffung ist die Absicht des Landes, den Bestand der Rettungsboote zu vereinheitlichen. Aber noch im November muss eine Entscheidung für oder gegen das Mehrzweckboot fallen.

Mehrzweckboot oder Rettungsboot Typ 2?

Nun fällt dieses Mehrzweckboot zwar größer aus, als das Rettungsboot Typ 2, dass die Feuerwehr bisher ins Auge gefasst hatte, aber der Anschaffungsweg wäre stark vereinfacht: „Die Gemeinde müsste keine eigene Ausschreibung machen. Das erspart mehreren Personen einige Stunden Arbeit“, so Döbele. Ein weiterer Vorteil wäre, dass ein Mehrzweckboot nicht nur zur Personenrettung, sondern auch für Ölsperren und Löscheinsätze verwendet werden kann. Auch der Kostenfaktor liegt im Rahmen und nur knapp über jenen für das Rettungsboot Typ 2 (50.000 Euro).

Räte fühlen sich überrumpelt

Den Räten kam die Thematik Rettungsboot allerdings zu schnell auf den Tisch. Ein echtes Meinungsbild wollte sich da nur schwer abzeichnen. Vielmehr erbat die Runde zusätzliche Informationen bis zur Novembersitzung. Rat Stefan Ganser (FW) wüsste zum Beispiel gerne, ob das größere Boot Auswirkungen auf den Stegbau habe. Ratskollege Frank Gassmann befürwortete die Vereinheitlichung der Rettungsboote grundsätzlich, stellte aber die Frage nach dem Unterhalt in den Raum. Die Frage von Rat Roland Baumgartner (FW) konnte direkt beantwortet werden: „Nein, für das Mehrzweckboot braucht es keinen anderen Bootsführerschein als für das Rettungsboot 2“, erklärte der Gesamtkommandant.

Brauch es das Rettungsboot wirklich?

Rat Klaus Bossert (Die Grünen) stellte die Notwendigkeit eines Rettungsbootes für die Feuerwehr Murg grundsätzlich in Frage. Er habe viele Stunden recherchiert und keinen einzigen Satz gefunden, in dem gestanden hätte, dass ein Rettungsboot zwingend vorgeschrieben sei. Bürgermeiste Adrian Schmidle verwies auf den Brandschutzbedarfsplan: „Es steht im Brandschutzbedarfsplan und ist für uns damit verbindlich.“