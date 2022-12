von Brigitte Chymo

Mit dem Beschluss des Haushalts 2023 hat sich der Murger Gemeinderat am Montagabend in die Weihnachtspause verabschiedet. Vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäte lehnten das Zahlenwerk ab.

Rat Roland Baumgartner (FW) bemängelte die Bereitschaft zu Einsparungen, Rat Georg Kirschbaum (SPD) wertete die ausgebliebenen Steuererhöhungen als Pflichtverletzung seitens der Gemeinderäte. Der Beschlussfassung waren traditionsgemäß die Haushaltsreden der Fraktionen vorangegangen. Allerdings kam diese Tradition um ein Haar unter die Räder.

Bürgermeister Adrian Schmidle wollte nach der Aktualisierung der Eckdaten durch die Rechnungsamtsleiterin Nicole Kammerer schwungvoll gleich zur Abstimmung übergehen: „Noch Fragen? Keine? Dann können wir abstimmen.“ Nur das Veto von Rat Georg Kirschbaum (SPD) rettete die Tradition.

Rat Roland Baumgartner von den Freien Wählern ergriff als Vertreter der stärksten Fraktion als erster das Wort. Baumgartner sieht nur eine Möglichkeit, den Haushalt mittelfristig auszugleichen zu können: Sparen. Es gelte bei jeder Investition zu hinterfragen; „Ist das wirklich notwendig?“ Auch um Steuererhöhungen werde man mittelfristig nicht herumkommen, meinte der Rat weiter. Er könnte sich zudem die Einführung neuer Steuern wie etwa der Pferdesteuer oder Steuer auf leestehender Wohnungen vorstellen. Abschließend hielt Baumgartner fest: „Ich werde dem Haushalt nicht zustimmen, weil die Möglichkeit einzusparen nicht ausgeschöpft wurde.“

„Die CDU stimmt dem Haushalt zu“, erklärte Fraktionssprecherin Gabriele Döbele-Kreutz. Die Rätin sprach von großen Herausforderungen und kritisierte in Richtung Bund und Land: „Oben wird beschlossen und nach unten delegiert.“ Aus diesem Grund brauche die Gemeinde immer mehr Mittel um sich zu verwalten: „Dieses Geld fehlt anderswo.“

Georg Kirschbaum (SPD) bekräftigte den SPD-Standpunkt der Haushaltsberatungen in Bezug auf Steuererhöhungen: „Zumutbare Anpassungen dürfen nicht tabu sein.“ „Wir kommen unserer Pflicht als Gemeinderäte nicht nach“, verwies Kirschbaum auf das kommunale Haushaltsrecht, wonach alle Mittel zum Ausgleich des Haushalts auszuschöpfen sind. Der Rat hielt außerdem fest, dass so manche Streichung nicht im Sinne der SPD gewesen sei. „Das ist leichtfertig“, urteilte der Rat zum Beispiel über die Streichung des Gewitterwarnsystems für das Naturschwimmbad. Angesichts der steigenden Verschuldung in Kernhaushalt und Eigenbetrieben forderte Kirschbaum: „Das bedarf einer intensiven Kontrolle.“ Kirschbaum abschließend: „Ich halte die Versäumnisse im Haushalt 23 als zu wesentlich. Ich werde ablehnen.“

Als „das maximale Minimum“ bezeichnete Rat Klaus Bossert (Die Grünen) den Haushalt 2023: „Wir können einigermaßen positiv ins neue Jahr schauen. Mehr war nicht drin, wir werden zustimmen.“ Bürgermeister Adrian Schmidle merkte an, das ohne die Energiekrise und damit steigenden Bewirtschaftungskosten der Haushalt 23 locker mit einem Plus herausgekommen wäre. „Wir fragen uns, ist der Krisenmodus der Dauerzustand“, erinnerte Schmidle an die vorangegangenen Corona-Jahre. Er sprach weiter von einem Spagat zwischen den Einsparungen und dem Erhalt der Attraktivität im Freiwilligkeitsbereich.

Bei der Abstimmung votierten neben Roland Baumgartner (FW) und Georg Kirschbaum (SPD) auch die Kollegen Herbert Steinmeier (SPD) und Edith Becker (FW) gegen den Haushalt 2023.