Neben der Schwarzwaldapotheke in Murg und dem Testzentrum bei Getränke-Strasser in Murg-Niederhof soll ab Montag, 10. Januar, ein weiteres Testzentrum im Erdgeschoss des KuLT (ehemaliges neues Schulgebäude in Murg) den Betrieb aufnehmen.

Folgende Öffnungszeiten sind laut Angaben der Gemeinde vorgesehen: Montag bis Freitag von 7 bis 12.30 Uhr und 16 bis 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Für dieses Testzentrum in Murg werden noch Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis gesucht für die Datenerfassung und Ausgabe (keine Ausbildung nötig) und für die Testungen (hierfür wird eine kostenlose Schulung angeboten). Kontakt: 07763/927 70 80, Mobil 0171 419 6780.

Eine Übersicht über die Möglichkeiten für Corona-Tests finden Sie hier: