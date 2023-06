Unter dem Titel Mittsommernachtsfest ist das Fest im Murhena seit Jahren bekannt. Vielleicht noch treffender wäre in diesem Jahr der Titel „Voices in Midsummer“, denn die New Gospel Singers Murg laden am Freitag, 23. Juni, zu einem kleinen Chorfestival ein. Fünf Chöre werden das Mittsommernachtsfest im Naturschwimmbad in Murg musikalisch gestalten, schreiben die New Gospel Singers in einer Pressemitteilung.

Unter der Leitung von Christine Böhler werden der Chor Binzgen, der Jugendchor Binzgen und der Jugendchor der Singschule St. Wendelin Görwihl die Besucher mit ihren Liedern unterhalten. Chor und Jugendchor Binzgen bestehen seit 21 Jahren und treten bei verschiedenen Anlässen mit weltlichem und kirchlichem Liedgut auf. Bekannt sind sie aber vor allem durch die regelmäßige Aufführung von Musicals. Die kleinste Gruppe der Singschule St. Wendelin Görwihl, die vor sieben Jahren gegründet wurde, ist der Jugendchor. Die elf Sänger werden beim Mittsommernachtsfest mit dem Jugendchor Binzgen auftreten.

Auch der Kinderchor der Grundschule Niederhof unter der Leitung von Bernadette Piech und Naemi Kumpf ist Teil des Chorfestivals und nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise. Neben dem bunten Programm der verschiedenen Chöre können sich die Besucher wieder auf ein abwechslungsreiches Büfett freuen.

Die New Gospel Singers sind hauptsächlich Veranstalter, aber wer sie kennt, weiß, dass sie es nicht den ganzen Abend aushalten, ohne selbst auch zu singen. Dennoch, das Mittsommernachtsfest ist weniger ein Konzert, sondern vielmehr ein Fest mit musikalischer Unterhaltung. Um dies zu unterstreichen, ist der Eintritt frei, aber dennoch freuen sich die Sänger, wenn die Besucher beim Abschied das Spendenschwein großzügig füttern. Büfetteröffnung ist um 19 Uhr, Beginn der musikalischen Unterhaltung circa um 19.45 Uhr. Bei Regen oder Gewitter wird das Mittsommernachtsfest um eine Woche auf Freitag, 30. Juni, verschoben. Aktuelle Infos stehen im Internet unter newgospelsingers.de.