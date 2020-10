Weil Mitarbeiter einer Zimmerei in Hänner schnell reagierten, konnte am Dienstag ein größerer Brand in dem holzverarbeitenden Betrieb verhindert werden. Dort war in einem Spänebunker ein Lüfter in Brand geraten, den die Mitarbeiter durch eigene Löschversuche aber in Griff halten konnten, bis die Feuerwehr eintraf. „Der Brand war nicht ungefährlich“, so die Einschätzung des Murger Feuerwehrkommandanten Stefan Fräßle, der gegenüber unserer Zeitung das beherzte Eingreifen der Mitarbeiter lobte. Die Feuerwehr Murg war mit insgesamt 38 Kräften im Einsatz.

Wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilt, war im Inneren einer Werkshalle ein Lüfter in einem Spänebunker in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr kurz nach 11 Uhr wurden Flammen sowie Glutnester im Bereich des Lüfters und der Späne entdeckt. Ein Angriffstrupp nahm einen Löschangriff über eine Steckleiter unter Pressluftatmung vor, während ein weiterer Trupp ebenfalls unter Atemschutz damit begann, den Spänebunker zu entleeren.

Teilweise wurden Teile der Wand- und Deckenverkleidung geöffnet, um an die letzten Glutnester zu gelangen und eine Brandausbreitung zu verhindern. Desweiteren wurden die Entlüftungsrohre vom Lüfter getrennt. Die Einsatzstelle wurde permanent mit mehreren Wärmebildkameras kontrolliert. Nach rund zwei Stunden wurde der Einsatz beendet. Neben der Gesamtfeuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 38 Mann vor Ort war, waren auch der DRK-Rettungsdienst Bad Säckingen und der Kreisbrandmeister.