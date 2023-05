In die Zeit des „Flower Power“ entführte die Spielgemeinschaft der Harmonika-Orchester aus Murg und Laufenburg, humorvoll „H2O“ genannt, ihre Gäste bei ihrem Konzert in der Sabine-Spitz-Halle. Diese war mit passenden Gemälden der Künstlerin Nicole Singler-Schnelle geschmückt. Es stellte das erste Konzert als Spielgemeinschaft dar, so die Vorsitzende des HOs aus Murg, Marita Engelmann. Im Sommer 2022 hätten sich die beiden Vereine für die Kooperation entschieden und so den Spielermangel in Laufenburg und das Dirigentenproblem in Murg jeweils lösen können.

Ein Klassiker jagte den anderen

Unter der Leitung von Vadim Fedorov und mit erfrischender Ansage durch Marie Baumbach eröffnete das Orchester mit dem Medley „Rockin‘ Beatles“. Die düstere Stimmung, die es während der 60er und 70er Jahre auch gegeben hatte, repräsentierte das Stück „The House of the Rising Sun“. Die Evergreens „Stayin‘ alive“, „Night fever“ und „How deep is your love“, die in einer Hit-Kollektion der Bee Gees zusammengefasst waren, durften bei einem Flower-Power-Konzert ebenso wenig fehlen wie der Klassiker „Eloise“. Nach einem Hitmix des mexikanischen Politaktivisten Trini Lopez verabschiedete sich das Orchester in die Pause.

Niederhof Zusammenschluss bringt mehr Spaß Das könnte Sie auch interessieren

Und zum Schluss dann Partystimmung

Das Duo Tina & Jo, das in der Pause übernehmen sollte, musste seinen Auftritt leider krankheitsbedingt absagen. Es ertönten dafür Lieder des Duos über Lautsprecher. Der zweite Konzertteil wurde mit dem Stück „Back to the Sixties“ eingeläutet. Die Melodien „Sloop John B.“, die eine Segeltour durch die Karibik musikalisch verkörpert und „California Dreamin‘“ stellten Leitmotive der Hippie-Zeit dar. „H2O“Ca spielte außerdem „The very best of Les Humphries“ und den Beatles-Klassiker „Lady Madonna“, einen Lobgesang an die Frau. Mit der Partyhymne „Y.M.C.A“ beendete die Spielgemeinschaft ihr Konzert.

Seit Sommer 2022 bilden die Harmonika-Orchester aus Murg und Laufenburg eine Spielgemeinschaft mit 22 Aktiven. Das Konzertprogramm „Flower Power“ kommt am 13. Mai ab 19.30 Uhr in der Möslehalle Luttingen anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des HO Laufenburgs erneut zur Aufführung.