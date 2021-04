von sk

Passend zum diesjährigen Frühlingsbeginn durfte sich kürzlich die Murgerin Annette Matt über ein neues Auto freuen: Einen schicken, dunkelgrauen Audi A3 Sportback sport 35 TFSI STronic mit 150 PS. Das Beste daran: Das Fahrzeug im Wert von rund 44.000 Euro hat sie gewonnen – bei der Novemberverlosung des VR-Gewinnsparen der Volks- und Raiffeisenbanken.

Murg Die Gemeinde Murg wird in den nächsten Jahren knapp über vier Millionen Euro für die Sanierung der Kläranlage investieren Das könnte Sie auch interessieren

Das Gewinnsparen in Baden-Württemberg gibt es seit 70 Jahren. Mit einem Teil des Spieleinsatzes werden Menschen in Not oder gemeinnützige Einrichtungen in der Region unterstützt. Seit rund 20 Jahren ist auch Annette Matt Teil dieser Idee, mit anfangs zwei, mittlerweile fünf Gewinnsparlosen, die ihr jetzt zu einem neuen Auto verholfen hatten.

Bad Säckingen So wird das Trompeterschloss in Bad Säckingen wachgeküsst Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich hätte Annette Matt ihren Gewinn direkt bei Audi in Neckarsulm abholen können, was jedoch coronabedingt nicht möglich war. So kam der Gewinn quasi zu ihr und Werner Thomann, Bankdirektor und Vorstandsvorsitzender Volksbank Rhein-Wehra, ließ es sich nicht nehmen, der Bankkundin den Audi A3 jüngst persönlich an der Volksbank-Geschäftsstelle Laufenburg zu übergeben.