Auch die Feuerwehrmusik Murg hat Corona zu spüren bekommen. Wie Vorsitzender Michael Bäumle bei der Hauptversammlung berichtete, sei die Mitgliederzahl seit 2019 von 209 auf 189 gesunken, was vor allem am Wegfall der Bläserklasse gelegen habe. Dennoch blickt der Verein im Frühjahr 2022 mit zwölf geplanten Auftritten und dem neuen Dirigenten Marcel Peghini optimistisch in die Zukunft.

Bei der HV der Feuerwehrmusik Murg wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt und der neue Dirigent vorgestellt (von links): Anja Stabile, Michael Bäumle, Severine Volle (Vorstand), Michael Döbele (Schriftführer), Alexia Sommer (Kassiererin) und Marcel Peghini (Dirigent). Bild: Reinhard Herbrig

Der Jahresbericht des Vorsitzenden Michael Bäumle begann mit den Worten: „Es ist gar nicht so einfach sich zu erinnern, wenn eigentlich gar nichts los war.“ Doch ganz so leer war der Terminkalender doch nicht. So erinnerte Bäumle ans Jahreskonzert 2020, damals noch mit Dirigent Robert Rüegsegger, der auf März 2020 gekündigt hat. Dann hagelte es coronabedingt mehr Absagen als Auftritte, was sich auch 2021 fortsetzte. Ein Lichtblick tat sich im Dezember auf, als der neue Dirigent Marcel Peghini engagiert wurde.

Bei der HV der Feuerwehrmusik Murg wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt (von links): Salome Döbele (50 Jahre), Birgit Bäumle, Sabrina Kurz und Rosemarie Fleck (40 Jahre). Sie erhielten eine Urkunde und ein Präsent. Bild: Reinhard Herbrig

Leistungsabzeichen: Bäumle hob auch den Erwerb des bronzenen Leistungsabzeichens von Luisa Waßmer und Jana Pichler, den Erwerb des silbernen Leistungsabzeichens von Christoph Giegrich und den Erwerb des Juniorabzeichens von Louis Frässle hervor. Die Jugendleitung wird in Zukunft Shania Kniffka übernehmen.

Die Wahlen bestätigte die bisherige Vorstandschaft: Vorsitzende bleiben Michael Bäumle, Anja Stabile und Severine Volle, Schriftführer bleibt Matthias Döbele, Kassiererin Alexia Sommer, Sachwertverwalter Hans Döbele, Notenwartin Silvia Stoll, Beiräte bleiben Marcel-Thorben Hammel, Peter Langer, Larissa Völkle, Fareen Kniffka, Alexander Hammel und Rolf Maier. Geehrte wurden Salome Döbele (50 Jahre), Rosemarie Fleck, Birgit Bäumle und Sabrina Kurz (40 Jahre).

Unter der Leitung des neuen Dirigenten Marcel Peghini und dem Marsch Jubelklänge, eröffnete am Freitag im Gasthaus Engel in Niederhof, die Feuerwehrmusik Murg ihre 144. Jahreshauptversammlung. Bild: Reinhard Herbrig

Termine: Vorstellen der neuen Uniformen am 28. Mai, am 3. Juli das Sommerfest des MV Oberhof, am 16. Juli die Einweihung der Murger Mitte, am 4. September das Hoffest Kammerer, am 2. Oktober das Brotz-Fest, am 4. Dezember der Seniorennachmittag und am 7. Januar 2023 das Jahreskonzert.