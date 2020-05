von Brigitte Chymo

Mit den Umbauarbeiten für einen Bürgertreff im Erdgeschoss der Ortsverwaltung Oberhof geht ein langgehegter Wunsch der Oberhöfer in Erfüllung. Dieser Tage schließen die Handwerker ihre Arbeiten ab. Zum perfekten Glück in Oberhof fehlt jetzt nur das Einweihungsfest für den Bürgertreff. Wegen der Corona-Krise ist das Fest aber erst einmal abgesagt.

Pläne schon seit den 60er Jahren

Bei einem Rundgang durch den Bürgertreff erzählt Ortsvorsteher Roland Baumgartner, dass in der alten Bauakte aus den 60er Jahren an selber Stelle bereits ein Gemeindesaal vorgesehen war. Gut Ding brauchte in diesem Falle also tatsächlich Weile. Vor seinem Umzug in die Thimoshalle hatte hier erst einmal viele Jahre lang der Musikverein Oberhof seinen Proberaum. Und auch als später die Überlegungen begannen, wo ein Bürgertreff entstehen könnte, war der jetzige Raum nicht die erste Wahl.

„Wir haben verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen. Zuerst wurde an ein neues Gebäude gedacht oder einen Anbau. Aber das wäre nicht finanzierbar gewesen. Da waren wir realistisch. Auch ein Umbau im Bereich der Halle wurde untersucht“, so der Ortsvorsteher. Der ehemalige Landjugendraum eignete sich ebenfalls nicht: „Mit 40 Quadratmetern ist der Raum zu klein und auch zu nieder. Wir hätten kein Lager gehabt“, führt Baumgartner aus.

Der neue Bürgertreff im Erdgeschoss der Ortsverwaltung Oberhof ist über eine Terrasse zugänglich. Bild: Brigitte Chymo

So fiel die Entscheidung für den jetzigen Standort des Bürgertreffs. Rund 170.000 Euro kosten die Umbauarbeiten. Den Hauptanteil der Kosten trägt die Gemeinde, aber die beachtliche Summe von 45.000 Euro steuert der Verein Lebendiges Oberhof bei. Dieser Beitrag stammt aus verschiedenen Veranstaltungen, für die der Verein in den vergangenen beiden Jahren aktiv war. „Das ist schon etwas Besonderes, dass sich ein Verein mit einer derart großen Summe beteiligt“, betont Baumgartner.

Ortsverwaltung Oberhof Das frühere Rathaus Oberhof wurde in den 60er Jahren von der damals noch selbstständigen Gemeinde Oberhof erbaut und ist seit der Eingemeindung 1972 Sitz der Ortsverwaltung. Auch eine Außenstelle der Bücherei Murg ist im Erdgeschoss untergebracht. Neu ist der Bürgertreff. Im Obergeschoss befinden sich zwei Wohneinheiten.

Ein Trupp Oberhöfer Bürger packte zum Baubeginn im Dezember vergangenen Jahres außerdem zusätzlich mit an und leistete über 100 Stunden Abriss in Eigenregie, bevor Handwerker aus Murg und Laufenburg den Um- und Ausbau in Angriff nahmen.

Im Saal des Bürgertreffs haben auf 54 Quadratmeter gut 50 Personen Platz, neu ist die Terrasse, über die der Zugang zum Bürgertreff und damit künftig auch zu Ortsverwaltung und Bücherei per Lift barrierefrei möglich ist. Neu sind außerdem auch die Sanitäranlagen inklusive einer rollstuhlgerechten Toilette, für die die Bücherei in das ehemalige Sitzungszimmer des Ortschaftsrates verlegt wurde. Die Küche des Bürgertreffs wurde im Bereich des früheren Archives und der früheren Toiletten eingebaut. Insgesamt umfasst der Bürgertreff rund 100 Quadratmeter ohne Balkon.

Im Moment wird gerade die Küche im Bürgertreff eingebaut. Bild: Brigitte Chymo

„Die Neugierde ist schon da“, weiß der Ortsvorsteher und hofft, dass anstelle des schon geplanten, dann aber abgesagten Einweihungsfestes, zu einem Zeitpunkt wenigstens ein Tag der offenen Tür für die Bürger stattfinden kann.

Im Bürgertreff finden in Zukunft die Ortschaftsratsitzungen statt, das Café „Miteinand“ wird seine Pforten öffnen, und die Vereine können sich hier treffen. Auch Privatvermietungen sollen möglich sein. „Das wird aber einen begrenzten Rahme haben, da oben zwei Wohnungen sind“, sagt Baumgartner.