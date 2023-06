Fünf Jungmusikantinnen haben in den letzten Monaten im Musikverein Oberhof (MVO) bei Dirigent Josef Klein unter anderem das Dirigieren erlernt. Sie dürfen künftig bei Konzerten öffentlich den Taktstock schwingen, sei es beim MVO oder beim Jugendorchester Oberhof Hänner (JO OH), gibt der Musikverein Oberhof in einer Mitteilung bekannt. Die Fünfte im Bund ist Leni Ücker, die aktuell noch zu jung ist, um den Musikmentorenkurs in Staufen zu besuchen.

Musikmentoren sind Unterstützer im Verein, die sich musikalisch und organisatorisch einbringen. Die erforderlichen Kenntnisse dafür erlernen sie innerhalb zweier Trainingswochen und an zwei Wochenenden beim Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) in Staufen/Breisgau. Diesen Weg beschritten nun Elisabeth Eckert, Heidi Eckert, Johanna Fleck und Lea Brödlin. Elemente des Kurses sind die Orchesterarbeit, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Pädagogik und Führung, sowie verantwortungsbewusste Freizeitgestaltung. „Wie man sieht, ein umfangreiches Feld, das auch juristische Aspekte beim Umgang mit Jugendlichen beleuchtete“, erklärte Josef Klein vom MVO.

Im Laufe des Kurses mussten die Musikmentorinnen ein Musical vorbereiten, das in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) am letzten Kurstag in Zusammenarbeit mit der dortigen Paula-Fürst-Schule aufgeführt wurde. Einige der Oberhöfler und Hännermer hatten sich eingefunden, um mitzuerleben, wie das junge Quartett musizierte, dirigierte und schauspielte. Natürlich wurden während der vier Begegnungswochen in Zusammenarbeit der mehr als 40 Teilnehmer auch musikalische Bekanntschaften geschlossen. Alle arbeiteten zusammen, um das Musical „Tuishi pamoja“ (das ist Suaheli und bedeutet: Musik verbindet) auf die Beine zu stellen. Akademiedirektor Christoph Karle aus Staufen beglückwünschte nach Überreichung der Urkunden die erfolgreichen Teilnehmer. Er hoffe auf weitere Aktivitäten zum Wohle der Musikvereine und auf weitere musikalische Aufbauarbeit bei den Teilnehmern, drückte er seine Wünsche aus.