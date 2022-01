von sk

Am vergangenen Freitag endete eine Ära in der Murger Feuerwehr. Nach 15 Jahren als Gesamtkommandant übergibt Stefan Fräßle nun das Zepter an Markus Döbele, der künftig der Feuerwehr vorstehen wird. Dies teilte die Feuerwehr am Sonntag mit, nachdem alle Stimmen ausgezählt waren.

Coronabedingt wurde die Mannschaft der Feuerwehr im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung über die Wahlergebnisse informiert. Zuvor konnten die Kameraden in einer Briefwahl ihre Stimmen abgeben.

Die Wahlbeteiligung lag sowohl bei der Wahl des Kommandanten als auch seines Stellvertreters bei 74,5 Prozent. Markus Döbele wurde mit 97,5 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Murg gewählt. Döbeles Stellvertreter, Armin Döbele, erhielt 95 Prozent der Stimmen.

Bis zur Zustimmung durch den Murger Gemeinderat sowie die Ernennung durch Bürgermeister Adrian Schmidle in der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. Januar bleibt Stefan Fräßle geschäftsführender Kommandant und ist weiterhin für die externe Kommunikation zuständig. Die interne Leitung wird bereits jetzt von Markus Döbele übernommen.

Bürgermeister Schmidle dankte Fräßle für die beispielhaft gute Zusammenarbeit während seiner Amtszeit und beglückwünschte die neugewählten Kommandanten. Da es aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich war, soll Stefan Fräßle am 1. April würdevoll im Rahmen einer Ehrungsveranstaltung verabschiedet werden.

Fräßle prägte die Feuerwehr Murg wie kaum ein Anderer. In seiner Amtszeit wurden die ehemals eigenständigen Abteilungen Murg und Niederhof zusammengelegt und rücken seither gemeinsam zu Einsätzen als Ausrückebreich Süd aus. Ebenfalls war Fräßle maßgeblich an der Planung und Umsetzung des Gerätehauses für den AUB Süd mitverantwortlich.

Die Fahrzeugbeschaffungen des Kommandowagens, des Hilfeleistungslöschfahrzeugs, des Gerätewagen-Transport und des Mannschaftstransportwagens für den AUB Süd sowie der Beschaffung zweier Löschfahrzeuge und eines Mannschaftstransportwagens für die Abteilungen Oberhof und Hänner fielen in seine Zuständigkeit.

Außerdem setzte sich Fräßle für einen hauptamtlichen Gerätewart der Gesamtfeuerwehr ein. All dies ist nur ein Auszug seiner Arbeit in der Feuerwehr Murg. Auch außerhalb der Murger Feuerwehr engagiert sich Fräßle ehrenamtlich in der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Waldshut, als Ausschussmitglied im Kreisfeuerwehrverband und in der Werkfeuerwehr Höganäs.

Mit Markus Döbele konnte nun ein würdiger Nachfolger gefunden werden. Döbele besuchte bereits sämtliche erforderliche Lehrgänge und ist in der Feuerwehr bereits seit Jahren ein geschätztes Mitglied. Als erste große Aufgabe steht Döbele nun die Zusammenlegung der Abteilungen Oberhof und Hänner zum AUB Nord sowie der Gerätehausneubau am Standort Hänner bevor. Die Feuerwehr Murg kann somit weiterhin positiv in die Zukunft blicken, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Über die ebenfalls stattgefundene Wahl des Jugendwartes und dessen Stellvertretern der Jugendfeuerwehr Murg wird noch berichtet.

