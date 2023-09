Murg – Zum Oktobermarkt lädt das Möbelhaus Brotz am morgigen Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein und bietet ein abwechslungsreiches Programm rund um die Showbühne auf dem eigenen Gelänge. Von 13 bis 18 Uhr findet ein verkaufsoffener Sonntag in Murg statt.

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Familie Brotz am ersten Sonntag im Oktober zu einer Gewerbeschau mit Bühnenshow einlädt. Jedes Jahr sind es bekannte Namen und Gesichter, die den Oktobermarkt bereichern. In diesem Jahr werden die Gäste von Entertainer und DJ Nick Herb durch die Veranstaltung geführt. Bereits im Fernsehen und im Radio war er als Moderator zu sehen und zu hören. Als Komponist und Texter hat er sich ebenfalls einen Namen gemacht. Unter anderem zeichnet er für die Hymne der Paralympics in Salt Lake City verantwortlich. Aber auch als Keyboarder und Produzent ist er erfolgreich.

Ein besonderer Höhepunkt am Sonntagnachmittag wird der Auftritt der Young Stage Academy aus Laufenburg sein, die sich mit vier Tanzgruppen ab 15.45 Uhr auf der Oktobermarkt-Bühne präsentieren wird. Zuvor, um 11.45 Uhr, unterhalten die Musiker des Musikvereins Oberhof. Weitere Musik ist dann um 13.30 Uhr von den Brass Buebe aus Wehr zu hören. Dazwischen gibt es immer wieder Musik und Animationen durch DJ Nick Herb.

Während auf der Bühne das Showprogramm läuft, finden die Gäste darum herum eine bunte Auswahl an Ausstellern. So stellt sich ekone mit einer Auswahl an E-Bikes vor. Gezeigt werden auch die Artikel von Tupperware und Vorwerk. Weitere Informationen und eine Kochshow wird es mit Thermomix geben. Edelbrände wie Schwarzwälder Whisky, Rum, Liköre oder Gin stehen außerdem zur Verkostung bereit und können natürlich auch gekauft werden. Busreisen oder viele Ferienziele sind ebenfalls im Rahmen des Oktobermarkts auf dem Gelände der Firma Möbel Brotz zu sehen. An zwei weiteren Ständen geht es um Gesundheit, Heilung und Wellness. Der Eintritt zum Oktobermarkt ist frei.