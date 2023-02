Murg – Aus Saunabau Döbele und Holzbau Manz wurde zum Jahresbeginn die Manz-Döbele GmbH. Weil sich die bisherigen Firmeninhaber von Saunabau Döbele, Ralf und Carmen Kropf altersbedingt aus der Unternehmensführung zurückziehen wollten, hat sich das Unternehmerpaar auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Mit Steffen Manz und Fabienne Brugger von Holzbau Manz aus Rickenbach sind sie fündig geworden.

Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen vereint nun jahrzehntelange Erfahrung, professionelles Know-how und moderne Arbeitsweise in den Bereichen Saunabau, Dampfbad, Infrarot wie Ausbau, Innenausbau, Fenster und Türen. Nach 15 Jahren scheidet das Ehepaar Kropf doch noch nicht ganz aus, es wird auch weiterhin noch im Unternehmen tätig sein.

Seit mehr als 50 Jahren ist Saunabau Döbele bekannt und bewährt als Hersteller von hochwertigen Sauna- und Infrarot-Anlagen sowie Dampfbädern für Gewerbe- und Privatkunden im Innen- und Außenbereich. Nachdem die Brüder Wolfgang und Reinhard Döbele die elterliche Schreinerei übernahmen und die Geschicke leiteten, folgte 2007 das Ehepaar Kropf. Bereits mehrere Jahre arbeitete Saunabau Döbele mit dem Rickenbacher Unternehmer Steffen Manz zusammen, bei dem sich ebenfalls jahrzehntelange Erfahrungen aus den Bereichen Saunabau, Innenausbau sowie Fenster und Türen bündeln. Zuerst beschränkte sich die Kooperation auf die Produktion und Montage von Außensaunen. Aufgrund voller Auftragsbücher stieg die Bauschreinerei aus dem Hotzenwald schnell in die Fertigung von Saunen, Infrarotkabinen und Dampfbädern für den Innenbereich mit ein und deckte so das gesamte Sortiment von Saunabau Döbele ab. „Deshalb war es für mich keine Frage, dass ich das Angebot der Nachfolge von Ralf Kropf annehme“, bestätigt Steffen Manz. In dieser jahrzehntelangen Unternehmensgeschichte wurde vieles geschafft, um aller höchste Qualität und Exklusivität zu garantieren: Das Unternehmen vom Hochrhein gehört mit seinen 22 Mitarbeitern zu den zehn größten Saunabauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist eines der wenigen RAL-zertifizierten Unternehmen in diesem Bereich.

Auch in Zukunft wird an dieser Qualität und Exklusivität festgehalten. Und noch mehr: Durch die Erfahrungen in den Bereichen Ausbau, Innenausbau sowie Fenster- und Türenmontage, die das Team von Holzbau Manz aus seiner Unternehmensgeschichte mit einbringt, kann sich manz-döbele zukünftig seinen Kunden als Gesamtanbieter präsentieren. „Stellen Sie sich vor ein Kunde möchte aus einem ungenutzten Zimmer einen Ruheraum mit Sauna und Ruhebereich schaffen, das bringt oft einen gesamten Ausbau oder gar Umbau mit sich“, erklärt Steffen Manz. „Für uns ist das kein Problem, diese ganzen Leistungen abzudecken.“ So sei garantiert, dass die Planung, der Ablauf und die Montage reibungslos und von gleichbleibender, hoher Qualität sei, so der Geschäftsführer weiter.

Einen weiteren Schwerpunkt legt das Unternehmen auf „Made in Murg“, was bedeutet: „Wir bieten keine Sauna von der Fertigungsstraße.“ Alles wird in der eigenen Schreinerei hergestellt, die komplett mit High-End-Maschinen ausgestattet ist. Vom ersten Strich der individuell angefertigten Skizze bis hin zur letzten Schraube im Korpus einer Sauna – all diese Arbeiten finden im Murger Betriebsgebäude statt. Im Bereich Fenster und Türen arbeitet das Unternehmen mit dem schwäbischen Traditionsbetrieb Kneer-Südfenster aus Westerheim zusammen. „Es ist uns sehr wichtig, mit wem wir zusammenarbeiten“, so der Firmenchef. Aus diesem Grund reihen sich in die Lieferanten und Partner des Unternehmens fast ausschließlich regionale Anbieter.