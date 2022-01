von sk

Am Sonntagmorgen, 9. Januar, gegen 9 Uhr, verunfallte ein 52-jähriger Mann mit seinem BMW in der Harpolinger Straße in Murg. Er verlor zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Straßengraben. Da der Verdacht bestand, dass der Mann möglicherweise berauscht sein könnte, sollte eine Blutentnahme entnommen werden. Im Krankenhaus wurde er schlagartig aggressiv und wehrte sich gegen eine Blutentnahme. Unter anderem trat er um sich und biss einem Polizeibeamten in die Hand. Vier Beamte wurden durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt.