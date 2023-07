Im Rahmen einer Wortgottesfeier wurde am Samstagabend Pastoralassistentin Eva Pollitt verabschiedet. Anschießend fand noch das Pfarrfest statt. Beides im Garten des Vinzentiushauses. Das Thema zum Gottesdienst hatte mit Träumen zu tun, wovon die Gläubigen in der Kirche träumen, welche Visionen sie haben. Pollitt hat sich diese Thematik gewünscht. Gleichzeitig war dieser Gottesdienst von einer feministischen Theologie und Begriffen geprägt. Vorbereitet war er vom Gemeindeteam, der Familienchor sang. Als die Bitten und der Dank an der Reihe waren, dankte ein Gemeindemitglied für „das tolle Engagement“ von Pollitt. Zum Schluss dieser Andacht bedankte sich Georg Möller für Gemeindeteam und Pfarrgemeinderat bei Pollitt. Er erinnerte an wichtige Stationen. So sei Pollitt das Thema der Misereor-Aktion 2022 ein „Herzensthema“ gewesen. Hier ging es um die Klimakrisen in den asiatischen Metropolen. Die Pastoralassistentin hat „Out of Church“ in die Seelsorgeeinheit gebracht, stand an einem Gründonnerstag zusammen mit Dekan Peter Berg bei der Gabenbereitung am Altar, hat mit ihm gepredigt und vieles mehr. Möller dankte Pollitt, weil sie immer auf Augenhöhe mit allen gesprochen habe. Ihr sei ein tiefes, solides, festes Gottvertrauen anzumerken. Und sie war „eine wertvolle Bereicherung für unsere Gemeinde“.

Pollitt selbst bedankte sich für all die Experimente, die sie machen durfte und die von Seiten der Gemeinde mitgemacht wurden. Ein Highlight sei für sie während der Covid-Zeit ein Weihnachtsgottesdienst gewesen, der draußen stattfand. Auch an Gabriele Trapp, ihrer Mentorin, ging der Dank. Sie habe sie sehr unterstützt. Die Pastoralassistentin nannte Gabriele Trapp „die beste Mentorin“.

Etwas schwierig war es für sie in dieser Zeit, eine Fernbeziehung zu führen. Nun geht es nach Waldkirch. Trapp spendete nur noch den Segen für den kommenden Weg, da Möller und Pollitt schon alles gesagt hatten. Sie bekam fair gehandelte Nervennahrung mit auf den Weg, weil man diese in dem Beruf immer braucht und einen Zuschuss zu wasserfester Kleidung für das Fahrrad, da Pollitt immer mit dem Fahrrad unterwegs war. Weiter ging es mit dem Pfarrfest. Hierzu kam auch Kooperator Steffen Kolb mit seiner Drehorgel. Insgesamt war es ein schönes Fest. Sowohl während des Gottesdienstes, als auch anschließend ließ man sich vom Regen nicht abhalten, weiterhin draußen zu feiern.