Die Umstrukturierung habe sich gelohnt, der Bauhof habe sich gut entwickelt, lautete die Bilanz der Gemeindeverwaltung, nachdem Bauhofleiter Thomas Maier-Schade in jüngster Gemeinderatssitzung erstmals einen Jahresbericht vorgelegt hatte. Demnach verteilen sich die Zuständigkeiten nach der Umstrukturierung neben Betriebsleiter und Sekretariat auf die drei Bereiche Unterhalt der öffentlichen Straße und Wege, Unterhalt der Grünflächen und Parkanlagen sowie die Instandsetzung und Kontrolle der Gemeindegebäude. Laut Statistik ist die Pflege der Grünflächen und Parkanlagen der größte Arbeitsbereich des Bauhofs. Es folgen je nach Aufwand in einem Arbeitsjahr die Bereiche Straßen, Wege und Plätze sowie die Gebäudeunterhaltung. Generell nimmt vor allem die Abfallentsorgung viel Zeit in Anspruch, in Wintern mit viel Schnee auch der Winterdienst. Aktuell hat der Bauhof 17 Mitarbeiter in Vollzeit, drei in Teilzeit und vier Hilfskräfte. Dieser Personalstand liege im Vergleich zu anderen Bauhöfen im Durchschnitt, sagte Bürgermeister Adrian Schmidle. Im Fuhrpark des Bauhofs stehen acht Transportfahrzeuge und sieben Arbeitsfahrzeuge. Laut Bauamtsleiter Karl-Heinz Peter beträgt das jährliche Budget für den Bauhof rund 100.000 Euro. Je nach Bedarf, wenn zum Beispiel eine neue oder zusätzliche Maschine benötigt wird, stehen Zusatzmittel zur Verfügung.

Es gebe mehr und mehr Arbeitsbereiche, ob es da angesichts der Personalknappheit nicht möglich wäre, bestimmte Arbeiten outzusourcen, fragte Rat Roland Baumgartner (FW). „Der Bauhof ist günstiger. Wenn wir outsourcen, kostet die Stunde auf jeden Fall 60 Euro. Beim Bauhof liegt der Stundensatz bei 40 Euro“, wusste Bürgermeister Adrian Schmidle. Der Bauhof habe das mit dem Mulchen für ein Jahr ausprobiert, um dann festzustellen, das der Bauhof nicht nur günstiger, sondern auch besser arbeite: „Die Qualität ist nicht dieselbe“, so Schmidle. Künftig wird der Gemeinderat regelmäßig einen Jahresbericht zum Bauhof erhalten.