von Susanne Schleinzer-Bilal

Sorgen um die schwindende Mitgliederzahl und die Suche nach Lösungen trieb den Verein GFO (Gesund und fit in Oberhof) in der Hauptversammlung im Bürgersaal in Oberhof um. Inzwischen zähle der Verein 474 Mitglieder im Alter von zwei bis 88 Jahren. 2020 hätten sie noch 481 Mitglieder gehabt, erklärte Vorsitzende Sonja Eckert. Auf der Suche seien sie auch nach Übungsleitern.

Einige Angebote könnten momentan gar nicht stattfinden wie zum Beispiel Aerobic Dance oder das Grundschulturnen: Ärgerlich finde sie, ergänzte Kassiererin Gerda Sönmez, dass einige Mitglieder ihre Vereinsbeiträge zurückgefordert hätten, ohne sich vorher abzumelden. „Wir sind so gut ausgestattet, wir haben gute Übungsleiter, es spricht nichts dagegen, in unseren Verein zu kommen“, erklärte Eckert. Einige Stunden in der Thimoshalle seien bereits unbesetzt, das sei unfair denen gegenüber die Stunden brauchen. Sie habe überlegt ihre Gruppen „Fitness pur“ und „Hänner Power“, die bis jetzt nur aus Damen bestehe, auch für Männer zu öffnen.

Murg Großer Zusammenhalt bei den Guggenmusikern trotz Corona-Durststrecke Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die Versammlung über den Vorschlag beraten hatte, wurde beschlossen, alle Gruppen nach Rücksprache mit den Übungsleitern und Gruppenmitgliedern für beide Geschlechter zu öffnen. Bei den Neuwahlen des Vorstands wurden dann Sonja Eckert als Vorsitzende, Jasmin Sönmez als ihre Stellvertreterin und Gerda Sönmez als Kassiererin bestätigt. Susanne Meisch wurde als Beisitzerin gewählt und Frank Zeiser als Beisitzer für den Rosenmontagshock.

Waldshut-Tiengen Besiegelt: Tennisvereine Murg und Laufenburg schließen sich zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Einen Überblick über die Vereinsaktivitäten gaben dann einige Übungsleiter. „Ich finde es traurig, dass nicht alle gekommen sind oder wenigstens einen Vertreter geschickt haben“, merkte Werner Speck von der Oldie Fitness an. Sie hätten 25 Mitglieder und „21 sind immer da“, schmunzelte Speck. Während der Pandemie hätten sie online Stunden angeboten. Die beiden ältesten Mitglieder, eine Dame und Herr, seien bereits 88 Jahre alt, bei den jüngsten Herren sei er selbst an der Spitze mit 74 Jahren. „Super, dass ihr das gemacht habt mit dem Online-Training“, lobte Eckert. Gudrun Römer, Übungsleiterin der ganz Kleinen, von sechs Monaten bis zwei Jahren, erklärte, dass im Herbst eine neue Gruppe gegründet werde. Übungsleiterin sei dann Bianca Kaiser, die sie jetzt schon unterstützt habe. „Dieses Jahr haben wir gar nicht geturnt, bedauerte Myrta Grimm“ von den Damen bis 88 Jahren.

Der Verein Der Verein GFO (Gesund und fit in Oberhof) zählt aktuell 474 Mitglieder von 2 bis 88 Jahren. Angeboten werden eine Vielzahl von Sportarten. Der Jahresbeitrag für Erwachsene beträgt 20 Euro, für Kinder 15 Euro, für Familien 50 Euro. Erste Vorsitzende ist Sonja Eckert. Informationen über den Verein gibt es auch im Internet unter GFO Oberhof

Im Faustball habe es sieben neue Mitglieder gegeben, erklärte Hermann Meisch, der Herbert Thoma vertrat. 15 gestandene Männer gebe es bei den Jedermännern, erklärte Jürgen Wittneben. Sie machten zahlreiche Ausflüge mit ihren E-Bikes. 18 Spieler gebe es beim Tischtennis, erklärte Frank Zeiser. „Wir spielen nur zum Spaß, wir hoffen auf Nachwuchs“, so Zeiser.