von sk

Im Bürgerhaus Niederhof können alle Einwohner der Gemeinde Murg ab 24. April jeden Samstag einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen. Die Teststation wird in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Murg unter der Leitung von Timo Strasser und dem Deutschen Roten Kreuz Säckingen unter der Leitung von Christoph Dennenmoser eingerichtet. Die Testungen werden künftig jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr angeboten und stehen auch Einwohnern der Städte Laufenburg und Bad Säckingen offen. Dies teilt Timo Strasser als Vorsitzender des Gewerbevereins mit.

Murger Einwohner können über das neue Angebot hinaus auch die Teststationen der Stadt Bad Säckingen im Kursaal Bad Säckingen sowie des DRK Laufenburg-Luttingen im DRK-Gemeinschaftshaus Luttingen besuchen. Desweiteren bieten in Murg die Arztpraxen Wolfgang Fürst und Ärztezentrum Hochrhein für ihre Patienten kostenlose Corona-Schnelltests an. In der Schwarzwaldapotheke in Murg besteht die Möglichkeit zur Testung gegen Bezahlung.

Für die Teststation im Bürgerhaus Niederhof werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Für Auskünfte steht Timo Strasser unter Telefon (0171/4196780) und E-Mail (vorstand@gewerbeverein-murg.de) zur Verfügung.