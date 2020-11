von sk

Die Feuerwehrabteilung Murg-Süd wurde am Sonntag um 10.13 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte an der Brunnenstraße in Niederhof alarmiert. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr, die nach Mitteilung des Kommandanten Stefan Fräßle 7 Minuten nach dem Alarm mit den ersten Fahrzeugen vor Ort war, konnten die Hausbesitzer mit Feuerlöschern das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr kontrollierte die Küche nach und musste dabei auch große Teil der sehr stark in Mitleidenschaft gezogenen Einrichtung inklusive Teile der Deckenverputzung herausreißen um auch alle Brandnester vollständig ablöschen und kontrollieren zu können.

Die Küche wurden bei diesem Brand zum großen Teil zerstört. Die beiden Bewohner des Hauses wurden zur Kontrolle auf eine mögliche Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst mit ins Krankenhaus genommen. Nach intensiver Nachkontrolle, Belüftungsmaßnahmen mit einem Überdrucklüfter und Messungen auf erhöhte Kohlenmonoxidgehalte im Haus konnte die Einsatzstelle nach etwa 1h wieder verlassen werden. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen der Feuerwhr Murg sowie der Kreisbrandmeister, die Polizei und der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug.