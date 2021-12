von Brigitte Chymo

Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung und seit Kurzem auch die Breitbandversorgung sind als Gemeindewerke ein wirtschaftlicher Eigenbetrieb der Gemeinde Murg und werden separat vom Kernhaushalt abgerechnet. Zum Eigenbetrieb Wohnungsbau sind die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft sowie die kommunalen Wohn- und Geschäftsgebäude zusammengefasst. Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Wirtschaftspläne beider Eigenbetriebe für das Jahr 2022. Vorgesehen sind darin neue Kredite in Höhe von 3,4 Millionen Euro für die Wasser-, die Fernwärme- und die Breitbandversorgung.

Die Verschuldung Die geplante Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeindewerke Murg liegt für das Jahr 2022 bei 954 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beider Betriebszweige des Eigenbetriebs Wohnungsbau beläuft sich auf 710 Euro. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe betrug im Jahr 2020 im Land Baden-Württemberg laut Statistischem Landesamt rund 1271 Euro.

Der Wirtschaftsplan für die Gemeindewerke sieht im Erfolgsplan ein Volumen von rund 1,2 Millionen Euro vor und schließt mit einem Minus von 11.000 Euro ab. Auf der Investitionsseite beträgt das Haushaltsvolumen rund 4,9 Millionen Euro. Auf der Schuldenseite stehen Anfang 2022 rund 3,1 Millionen Euro. Da eine Kreditaufnahme von rund 3,7 Millionen Euro vorgesehen ist, wird sich der Schuldenstand der Gemeindewerke bis Ende 2022 auf mehr als sechs Millionen Euro erhöhen.

Wasser

Die Kreditaufnahme in der Sparte Wasserversorgung beläuft sich auf knapp mehr als eine Million Euro. Auf der Investitionsseite stehen rund 948.000 Euro für neue Wasserleitungen in Hänner und Oberhof, die Sanierung der beiden Wasserkammern im Hochbehälter Niederhof für 350.000 Euro sowie ein Grunderwerb in der Schutzzone 1 des Quellgebiets der Murg über 50.000 Euro. Die Schulden in der Wasserversorgung betragen Ende 2022 etwa 2,4 Millionen Euro.

Fernwärme

In der Fernwärmeversorgung ist ein Kredit über rund 770.000 Euro vorgesehen, um Deckungsmittellücken aus den Vorjahren auszugleichen. Der Schuldenstand wird Ende 2022 etwa 1,5 Millionen Euro betragen. Erstmals seit Jahren wird im laufenden Haushalt nur ein geringer Verlust über 11.300 Euro eingefahren. Auf der Investitionsseite stehen lediglich 6500 Euro für neue Anschlüsse an die Fernwärmeversorgung.

Breitband

Für die Breitbandversorgung, die als Sparte neu in die Gemeindewerke aufgenommen wurde, ist 2022 eine Kreditaufnahme von rund 1,6 Millionen Euro eingeplant, sodass sich der Gesamtschuldenstand in dieser Sparte auf 2,6 Millionen Euro erhöhen wird. Investiert wird 2022 in den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in Hänner und Oberhof. Im laufenden Haushalt ist ein planmäßiger Verlust über rund 42.000 Euro eingeplant, der damit zusammenhängt, dass noch nicht alle Anschlüsse hergestellt sind.

Flüchtlinge und Obdachlose

Laut der Haushaltsplanung wird die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft im Jahr 2022 kostendeckend abschließen. Das Haushaltsvolumen in diesem Bereich beträgt rund 212.650 Euro. Auf der Einnahmenseite stehen die Benutzungsgebühren der Bewohner über 212.300 Euro. Derzeit sind 56 Personen (Maximum 76 Personen) untergebracht. Es ist geplant, einen Kredit über 163.000 Euro aufzunehmen, sodass sich der Schuldenstand zum Jahresende auf rund 2,2 Millionen Euro erhöhen wird.

Neubau

Bürgermeister Adrian Schmidle bekräftigte, dass der Neubau der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft anstelle der ehemaligen Baracken richtig und gut gewesen sei. „Es ist die humanitäre Pflicht der Gemeinden, Flüchtlinge aufzunehmen“, sagte Schmidle. Er verwies darauf, dass dem Landkreis Waldshut derzeit pro Monat etwa 50 Flüchtlinge zugeteilt würden.

Gebäude

Im Betriebszweig Wohn- und Geschäftsgebäude, zu dem alle Vermietungen gehören, wird für 2023 zum ersten Mal ein positives Ergebnis erwartet. 2022 wird der laufende Haushalt noch mit einem Verlust von rund 27.000 Euro abschließen. An Investitionen ist lediglich die Verlegung des Eingangs des Jugendcafés vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Maßnahme sowie des Finanzierungsfehlbetrags über 138.000 Euro aus den Vorjahren ist eine Kreditaufnahme über 197.000 Euro geplant. Die Schulden steigen bis zum Jahresende 2022 damit auf 2,8 Millionen Euro.