von Brigitte Chymo

Corona macht sich auch im Murger Ortsbild bemerkbar. So musste im März des vergangenen Jahres die traditionelle Ortsputzete ausfallen, was mittlerweile deutliche Spuren zeigt.

„Es liegt mehr Müll. Ihnen ist das bestimmt auch aufgefallen“, meinte Bürgermeister Adrian Schmidle in der jüngsten Ratssitzung. Aus diesem Grund will die Gemeinde Murg im März mit und trotz Corona wieder eine Ortsputzete in allen vier Ortsteilen durchführen. Eine richtige Frühjahrsputzete sozusagen.

Aktion im Coronamodus

Damit sich die Putzete mit den Corona-Vorschriften vereinbaren lässt, schlägt die Verwaltung vor, dass sich die ehrenamtlichen Helfer einzeln oder mit der jeweiligen Familie auf die Suche nach achtlos weggeworfenem Müll machen. „Die Müllsäcke können bei uns im Bauhof oder bei den Ortsvorstehern abgeholt werden“, erklärte der Bürgermeister und meinte weiter: Die Müllsäcke seien dann an einer zentralen Ortsstelle in den Ortsteilen zu deponieren.

Fotos zur Veröffentlichung

Das Datum der Ortsputzete ebenso wie auch weitere Details werden in einem der nächsten Mitteilungsblätter veröffentlicht. Weil das gemeinsame Abschlussfoto aller Helfer wegen Corona ausfallen muss, schlägt die Gemeindeverwaltung vor, dass, wer will und kann, von sich oder der jeweiligen Familie ein Foto zur Verfügung stellt, dass dann veröffentlicht wird.

Als kleiner Anreiz zum Mitmachen bei der Sammelaktion verlost die Gemeinde Murg außerdem einige Freikarten für das „Null-Sterne-Hotel zum Fischbähren“ am Rhein.