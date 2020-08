Dank eines ausgearbeiteten Hygienekonzeptes und der vorbildlichen Einhaltung der damit verbundenen Regeln durch die teilnehmenden Kinder konnte das Sommerferienprogramm des Bürgervereins „Lebendiges Oberhof“ doch noch stattfinden. Die Hauptverantwortliche Angelika Eckert betonte, dass der Bedarf seitens der Eltern gerade in dieser schwierigen Zeit sehr hoch gewesen sei und man sich daher trotz getätigter Absage der Betreuungsmöglichkeit dazu entschieden hatte, die notwendigen Maßnahmen zu treffen.

Betreuerin Doreen Kurz arbeitete ein für Grundschulkinder entsprechendes Hygienekonzept aus und brachte mit ihrem Team bestehend aus Anabell Dietlicher, Giuseppe Martina, Nolik Volle, Alessandro Disca und Fabienne Kurz die 16 Jungen und sechs Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren dazu, die schützenden Regeln zu befolgen. Wer beim Essen den vorgeschriebenen Abstand einhielt, sich regelmäßig die Hände wusch und einzeln die Toilette aufsuchte, erhielt Superhelden-Punkte, die am Ende des zweiwöchigen Betreuungsprogrammes auf einer Urkunde vermerkt waren, die der Vorsitzende des Bürgervereins, Benja Bronkal, den Kindern überreichte. Anette Matt aus Oberhof organisierte den Küchendienst, der in diesem Jahr ebenfalls speziellen Hygieneregeln unterworfen war.

Das Aktivitätenprogramm der Kinder musste ebenfalls eingeschränkt werden. So gab es beispielsweise kein gemeinsames Bastelprojekt wie sonst. Dennoch konnten die Kinder mit Hans-Peter Biehler einen Thementag rund um das Quell- und Bodenwasser gestalten und verschiedene Wasserreservoirs und eine Quelle in Hottingen besuchen, was unter anderem Matthias Klingler von der Gemeinde ermöglichte. Henry Zeller zauberte, und es wurden kleine Ausflüge zum Thimos und auf nahe Fußballplätze unternommen. „Ich bin sehr stolz auf das Betreuungsteam und die Kinder, dass sie die Regeln so gut umgesetzt und befolgt haben.“, resümiert Angelika Eckert.