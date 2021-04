Die Feuerwehr Murg

Der Gesamtpersonalstand der Feuerwehr Murg lag am 31. Dezember 2020 bei 204 Mitgliedern. 113 in den Einsatzabteilungen, 52 in der Jugendfeuerwehr und 39 in der Seniorenabteilung. Gesamtkommandant ist Stefan Fräßle, stellvertretender Gesamtkommandant Armin Döbele, Abteilungskommandanten sind ab 25. April in Hänner Bernhard Baier, in Oberhof Sonja Eckert und in Niederhof Dominik Wiesler. Weitere Informationen finden Sie hier