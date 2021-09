von Brigitte Chymo

Jahrzehntelang kümmerte sich der St. Vinzentiusverein Niederhof als Träger um alle Belange des Kindergartens Niederhof. Zum Jahreswechsel geht diese Ära zu Ende. Der St. Vinzentiusverein Niederhof wird die Trägerschaft an die katholische Kirchengemeinde übergeben. Die Geschäftsführung und damit auch alle Personalangelegenheiten regelt in Zukunft die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden Schopfheim.

Kontinuität zeichnet den St. Vinzentiusverein Niederhof bis zur aktuellen Stunde aus. Seit Jahrzehnten sind die Amtsinhaber an Bord, allen voran Peter Waldkircher, der seit 1988 zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer ist. Länger ist nur Helmut Eschbach als Beisitzer im Amt. Seit den 90ern mit dabei sind auch Anton Diepolder als Kassierer und Petra Gottstein als Schriftführerin. Dieses Team wurde von der Mitgliederversammlung des St. Vinzentiusvereins Niederhof für ein weiteres Jahr in seinen Funktionen bestätigt. Vorrangige Aufgabe des Teams wird es sein, die Übergabe der Trägerschaft an die katholische Kirchengemeinde ordnungsgemäß abzuwickeln.

Dekan Peter Berg, kraft Amtes Vorsitzender, sprach von einem „altgedienten“ Team, das auf ehrenamtlicher Basis große Verantwortung getragen, viel Zeit und Tatkraft eingebracht habe. Berg verwies weiter auf die Altersgrenze des Vorstands, die nun erreicht sei sowie die immer größer werdenden Herausforderungen an Personalrecht sowie die Vielzahl von Vorschriften aller Art: „Das ist ehrenamtlich nicht mehr zu leisten“, so der Dekan. Die Mitgliederversammlung sah das ebenso und stimmte daher für die Übergabe der Trägerschaft.

Ebenso folgte die Mitgliederversammlung dem Vorschlag des Vorstands, dass der gesamte Gebäudekomplex mit Kindergarten, Wohnhaus und Jugendraum an die Gemeinde Murg übergehe. Die Details des Verkaufs seien noch auszuhandeln, meinte Geschäftsführer Peter Waldkircher und betonte, dass die Übergabe an die Gemeinde dem Vorstand ein Anliegen sei, da sich die Gemeinde bei allen Umbauten und Renovierungen der Vergangenheit stets mit 30 Prozent beteiligt habe. Die Übergabe bedarf noch der Zustimmung durch den Gemeinderat.

Lob für Leistung

„Das wäre eine gute Lösung“, meinte Bürgermeister Adrian Schmidle und würdigte ausdrücklich die Leistung von Geschäftsführer Peter Waldkircher: „Er hat die Geschäftsführung mit Leib und Seele gemacht.“

Waldkircher hatte zu Beginn der Versammlung auf ein, wie er selber sagte, sehr bewegtes Jahr zurückgeblickt. Corona habe ein großes finanzielles Loch gerissen, so Waldkircher. Hinzu kamen personelle Probleme. Drei Erzieherinnen aufs Mal fielen wegen Schwangerschaft aus, zwei andere kündigten. In der Summe fehle im Arche Noach zurzeit eine Kraft: „Man bekommt einfach kein Personal“, meinte Waldkircher. Insgesamt standen auf der Ausgabenseite 723.000 Euro Ausgaben. Der größte Posten waren die Personalkosten mit über 630.000 Euro. Auf der Einnahmenseite machten die Elternbeiträge hingegen nur 84.000 Euro aus. Gemeinde Murg und katholische Kirchengemeinde bezuschussten mit über 600.000 Euro.

Wie und ob es mit dem St. Vinzentiusverein weitergeht, wird sich bei der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr entscheiden. Vorstellbar wäre zum Beispiel, dass sich der Verein weiter caritativ einbringt. Sicher ist allerdings schon, dass das der aktuelle Vorstand sich nicht mehr zur Wahl stellen wird. Die Suche nach Nachfolgern beginnt daher jetzt schon, und Interessierte können sich gerne melden.

Der St. Vinzentiusverein Niederhof e.V. wurde 1946 gegründet und ist Träger des Kindergartens Arche Noach (Kleinkindergruppe 1 bis 3 Jahre, 3 Gruppen „Verlängerte Öffnungszeit“) in Niederhof. Erster Vorsitzender ist Dekan Peter Berg, zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer ist Peter Waldkircher (Tel. 07763/6810). Zum 1. Januar 2022 übergibt der Verein die Trägerschaft des Kindergartens an die Katholische Kirchengemeinde.