Beim großen Kinderumzug und dem Kinderball in der Murgtalhalle war gut zu erkennen, wer die Leinwandhelden sind.

Die örtlichen Kindergärten und die einzelnen Schulklassen, die am Kinderumzug mitgelaufen sind, waren getreu dem Fasnachtsmotto als Gruppe in die Gewänder der Schlümpfe, Minions, dem Schneemann Olaf, den 101 Dalmatinern und vielen mehr geschlüpft. In der Murgtalhalle durfte jede Gruppe einzeln auf die Bühne.

Kostüme selbst gebastelt

Die Kinder haben für ihre tollen, meist selbst gebastelten Kostüme viel Applaus und ein kleines Geschenk von der Narrenzunft Murg erhalten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die beiden Guggenmusiken Gugge-Brass-Band Murg und das Fröscheloch-Echo aus Niederhof.

Die Kinder wurden bei der Veranstaltung mit einer Würstchen-Polonaise bei Laune gehalten. Nach der Corona-Unterbrechung ist der Kinderball in Murg insgesamt wieder gut angelaufen, da die Halle mit den vielen Umzugsteilnehmern und den Familien gut gefüllt gewesen ist.

Schmutziger Dunnschtig oder dritter Faissen:

