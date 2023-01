von Werner Probst

Im Rückblick auf das vergangene Jahr war der Breitbandausbau in Hänner Hauptbestandteil. Ortsvorsteher Dieter Muck zeigte sich erfreut, dass die Arbeiten in Hänner West weitgehend abgeschlossen sind. Vielfach wurden in diesem Zuge auch Wasserleitungen erneuert. Ein Gedenken galt dem gestorbenen früheren Ortschafts- und Gemeinderat Heinz-Jörg Küspert, der viel für die Gemeinde Murg und den Ortsteil Hänner getan habe.

Im Ausblick auf die Veranstaltungen in diesem Jahr stand die Organisation des Kinderballs durch den Ortschaftsrat im Schmiedledick-Saal am Fasnachtsmontag im Mittelpunkt. Wegen der Corona-Pandemie fand in den vergangenen beiden Jahren die bereits zur Tradition gewordene Veranstaltung nicht statt. Spiel und Spaß für Klein und Groß soll auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt stehen. So wird die KJG für die Kinderunterhaltung sorgen, die Jugendkapelle des Musikvereins Oberhof-Hänner aufspielen und die Guggenmusik Erbsranzeschränzer mit von der Partie sein. Eine breite Diskussion gab es um die Preisgestaltung für Speisen und Getränke. Während alkoholfreie Getränke wie bisher für einen Euro angeboten werden, wurden die Preise für alkoholische Getränke leicht erhöht. Mit Waffeln und Berlinern sollen besonders die Kinder erfreut werden.

In diesem Jahr wird die Feuerwehrabteilung Hänner 125 Jahre alt. Das dreitägige Fest zu diesem Anlass wird von 15. bis 17. Juli gefeiert werden, wobei am Festsonntag (16. Juli) auch ein Umzug stattfinden soll.