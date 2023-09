13 Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren zog es im Rahmen vom Murger Sommerspaß zusammen mit Lehrer Bernd Murgrauer und Förster Gerwin Schüler in die Wildnis. Dazu mussten sie in der Nähe der Jagdhütte in Hänner die Augen und Ohren offenhalten, um die Geheimnisse des Waldes wahrzunehmen.

Bevor es losging, verglich Bernd Murgrauer den Besuch im Wald mit dem Besuch, den die Kinder in ihrem Zimmer erhalten. So wie man dabei nichts kaputt machen darf und keinen Abfall achtlos auf den Boden wirft, so sollten die Kinder auch mit dem Wald umgehen. Man darf außerdem keine toten Tiere anfassen, noch Äste abreißen. Bei der ersten Station breitete Bernd Murgrauer ein weißes Tuch aus, auf die jedes Kind etwas legen sollte, was es im Wald gefunden hat. Dazu gehörten Zapfen, Wurzeln, Moos, Flechten und Rinde. Auf die Frage, zu was der Wald und die Bäume gebraucht werden, kamen viele richtige Antworten, wie: der Wald produziert Sauerstoff, aus den Bäumen werden Möbel gemacht oder sie dienen als Feuerholz. Jeder Baum wirft Tausende Samen in Form von Tannenzapfen ab, aus denen wieder Bäume wachsen. Zum Schluss ging es wieder zur Jagdhütte, wo die jungen Naturforscher ihre mitgebrachten Brote verzehrten, denn aus Sicherheitsgründen wurde kein Grillfeuer gemacht.