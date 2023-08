Zwei Stunden lang konnten sich zehn interessierte Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren im Rahmen des „MuSS“ (Murger Sommerspaß) am Montagnachmittag auf dem Pferdehof Fiedel in Niederhof einen Éinblick in das Voltigieren verschaffen. Andrea Hämmerle, Trainerin der Voltigiergruppe Hochrhein, erklärte den jungen Teilnehmerinnen nach einer Begrüßungs- und Fragerunde alles Wissenswerte zum Voltigieren Schritt für Schritt. Unter der fachkundigen Anleitung der erfahrenen Voltigiertrainerin und ihren beiden Helferinnen erlernten die Teilnehmerinnen schnell die Grundlagen des Voltigiersports. Dazu gehört zum Beispiel in einem ersten Schritt auch das Striegeln und Herrichten des Pferds, also ein erstes Kennenlernen von Mensch und Tier. Bevor es dann jedoch auf den Rücken des Tieres ging, konnten sich die Mädchen in der Halle zunächst aufwärmen. Auf einem Übungsbock trainierten die Mädchen zuerst einmal das richtige Auf- und Absteigen auf ein Pferd. Denn auch das will gelernt sein.

Mit leuchtenden Augen und einer ordentlichen Portion Mut wagten sich die jungen Mädchen anschließend auf das Pferd Suleika, das geduldig wartend im Zentrum der Aufmerksamkeit aller Beteiligten stand. Während die Trainerin Anweisungen gab, balancierten die Mädchen auf dem Rücken der 28 Jahre alten Vollblut-Araber-Stute, führten einfache Übungen aus und lernten, sich ganz im Einklang mit dem Pferd zu bewegen. Doch nicht jedes Pferd eignet sich als Voltigierpferd, wie Trainerin Andrea Hämmerle zu erklären wusste: „Das Pferd sollte ruhig sein und ein ausgeglichenes Temperament haben.“

Die Begeisterung der jungen Teilnehmerinnen war spürbar, als am Ende des Schnupperkurses auf die Frage, ob es ihnen gefallen hätte, ein deutliches und lautes „Ja“ durch die Reithalle des Pferdehofs Fiedel schallte. Nach diesen zwei Stunden Schnupperkurs könnte man beinahe meinen, dass jenes alte Sprichwort auch wirklich stimmt, das besagt: „Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“