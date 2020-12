von Brigitte Chymo

Nach einer ersten Überschlagsrechnung ist der Ergebnishaushalt mit 2,1 Millionen Euro im Minus, im Finanzhaushalt fehlen 3,5 Millionen Euro. Für Wünsche ist da kaum mehr Platz. Der Gemeinderat will in der Januarsitzung in die Diskussion des Haushalts 2021 einsteigen.

In einer allerersten Überschlagsrechnung waren die Defizite im Haushalt 2021 der Gemeinde Murg sogar noch höher ausgefallen. „Wir hatten in einem ersten Entwurf des Ergebnishaushalts mal alles reingenommen. Da lag das Defizit bei fünf Millionen Euro. Das hat mich fast umgehauen. Das geht überhaupt nicht“, erklärte Bürgermeister Adrian Schmidle am Montagabend in der Gemeinderats­sitzung im Schmiedledick-Saal in Hänner.

Einsparungen im Haushalt 2021 Ergebnishaushalt: Geplante Einsparungen betreffen unter anderem den Umbau Bücherei (125.000 Euro), Sanierung Parkplatz Schmiedledick-Saal (200.000 Euro), Sanierung Tiefenländegraben (70.000 Euro), Sanierung Rheinuferweg (75.000 Euro) und alte Murgtalstraße (30.000 Euro), Instandsetzung der Treppe „In der Mühle“ (90.000 Euro).

Aber auch nach Einsatz des „eisernen Besens“ quer durch den Ergebnishaushalt fehlen noch immer 2,1 Millionen Euro. Da beruhigte wenigstens die Nachricht, dass dieses Defizit aus den Rücklagen ausgeglichen werden könnte. Per 31.12.2019 war die Rücklage 2,8 Millionen Euro hoch und wird sich die per 31.12.2020 um weitere 1,1 Millionen Euro erhöhen.

Es gelte in dieser Situation genau zwischen Pflichtaufgaben einer Gemeinde und Freiwilligkeitsleistungen zu unterscheiden, erinnerte Rechnungsamtsleiterin Nicole Kammerer auf die Möglichkeit, weitere Einsparungen vorzunehmen und auf der Einnahmenseite durch Erhöhung von Steuern und Gebühren mehr Geld in die Gemeindekasse zu spülen. Kammerer meinte: „Wir stehen mit dem Rücken an der Wand.“

Auch der Bürgermeister unterstrich: „Wir hatten gute Zeiten, jetzt heißt es, den Gürtel enger zu schnallen.“ Schmidle kündigte an, dass es nun darum gehe, sich 2021 auf die nötigsten Projekte zu beschränken: Fertigstellung der Murger Mitte, Sanierungen in der Kläranlage und der Breitbandausbau.

Somit können aus dem laufenden Haushalt auch keine der Investitionen im Finanzhaushalt gestemmt werden. Nach Einsparungen in der Höhe von 2,6 Millionen Euro, bleiben immer noch 3,5 Millionen Defizit, die nach derzeitigem Stand der Dinge nur über Kredit zu finanzieren wären.

Wie der weitere Zeitplan für den Haushalt 2021 aussehe, fragte Rat Georg Kirschbaum (SPD) in der Sitzung nach. Demnach sollen die Fraktionen im Gemeinderat noch bis Ende des Jahres einen ersten Haushaltsplanentwurf erhalten, dann intern beraten können, so dass in der ersten Sitzung des neuen Jahres, vermutlich am 25. Januar, der Haushalt 2021 intensiv diskutiert werden kann.