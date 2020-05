von Werner Probst

Den 85. Geburtstag kann am heutigen Montag Paul Schmidle feiern. Der Jubilar ist in Murg eine feste Größe. Die Antonius-Kapelle im Ortsteil Oberhof ist geradezu ein Lebenswerk des Jubilars. Zur Realisierung des Kapellenbaus im Landschaftsschutzgebiet Thimoos war ein eiserner Wille notwendig. Immerhin dauerte es 18 Jahre, ehe die Baugenehmigung vorlag, und das Gotteshaus überhaupt gebaut werden durfte. Erst 2005 wurde die Kapelle fertiggestellt. Dass bei den Bauarbeiten der Jubilar auch immer mit von der Partie war, war fast schon eine Selbstverständlichkeit. Als 2004 der Förderverein Antonius-Kapelle gegründet wurde, stand er bis vor kurzer Zeit an der Spitze des Vereins.

Paul Schmidle kam in Oberhof auf die Welt. Seine Eltern hatten eine Landwirtschaft. Schon als Kind musste er tatkräftig mithelfen. So erinnert er sich noch gut daran, dass er vor dem Schulbesuch stets noch Kühe melken musste. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er den Beruf des Webers bei der damaligen Firma Hüssy in Murg, ehe er in Basel eine Abendschule besuchte und dann die Prüfung zum Textiltechniker ablegte. 1972 schulte er zum Wirker um und erhielt 1981 bei der Firma Kuoni im schweizerischen Küttigen eine Anstellung als Webereileiter. 1998 ging er in Ruhestand.

1958 heiratete Paul Schmidle seine Frau Dorothea. Sie brachte eine Tochter und einen Sohn, den heutigen Murger Bürgermeister Adrian Schmidle, auf die Welt. 1963 bezog die Familie das mit viel Eigenleistung errichtete Eigenheim in Niederhof. Hier lebt der Jubilar zusammen mit seiner Frau bis heute und fühlt sich sehr wohl.

Geistig ist Paul Schmidle noch sehr rege. Und auch wenn ihm inzwischen ein Rollator das Gehen erleichtert, lässt er sich nicht nehmen, jeden Tag mit seinem Hund „Janka“ einen Spaziergang zu machen. Häufig ist der Jubilar auch in seiner Werkstatt anzutreffen. Holzschnitzarbeiten sind seine Lieblingstätigkeiten. So zieren viele seiner Holzkreationen die Wohnung, genauso wie zahlreiche Rehgeweihe, die seine langjährige Jagdleidenschaft in den Revieren Murg, Hänner und Hottingen wiederspiegeln.

Paul Schmidle erinnert sich gerne daran, wie er im Musikverein Oberhof 28 Jahre musizierte. Klarinette und später Saxophon waren seine gespielten Instrumente, und außerdem war er in jungen Jahren auch in der Oberhofer Feuerwehr aktiv.

Zu den heutigen Freuden von Paul Schmidle gehört, dass er mit seiner Frau zusammen den Alltag noch genießen kann. Vor allem hofft er, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist, damit das soziale Leben wieder seinen gewohnten Gang gehen kann und auch wieder Besucher kommen können. Die geplante Geburtstagsfeier musste er aufgrund der aktuellen Gesamtsituation absagen. Trotzdem werden die Gratulanten recht zahlreich sein. Sie werden sich den Wünschen seiner Kinder, der sieben Enkelkinder und drei Urenkel anschließen.