Der Musikverein Niederhof konnte bei seiner Jahreshauptversammlung im Engel in Niederhof auf ein wieder aktiveres Vereinsjahr 2022 zurückblicken. So konnten die Musiker unter anderem ein Doppelkonzert mit dem Musikverein Schwörstadt bestreiten, bei der Einweihung der Murger Mitte mitwirken und sogar einen Ausflug an den Vierwaldstättersee unternehmen. Zwei eigene Konzerte im Frühling und Dezember waren auch möglich und ein voller Erfolg.

Leistungsabzeichen für zwei Musikerinnen

Hinsichtlich des eigenen Hoffestes habe sich die Einführung des Handwerkerhocks besonders rentiert, wie Vorsitzender Florian Döbele nach Bekanntgabe des Kassenstandes resümierte. Auch die Jugendarbeit läuft vorbildlich beim Musikverein Niederhof, da derzeit 18 Jungmusiker des Vereins in der Ausbildungsgemeinschaft mit der Feuerwehrmusik Murg mitspielen. Sarah Klomki hat im vergangenen Jahr zudem das silberne Musikleistungsabzeichen absolviert und Malika Volle das Abzeichen in Bronze bestanden. Sie wurde zudem in die Reihen des Aktivorchesters aufgenommen.

Der Verein Der Musikverein Niederhof wurde im Jahre 1925 gegründet und zählt derzeit 51 aktive Mitglieder. Der Verein hat 18 Jungmusiker in Ausbildung. Die musikalische Leitung hat Klaus Siebold inne. Die Vorstandsspitze stellen Florian Döbele, Sascha Zeller und Raphael Imhof. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.musikverein-niederhof.com

Da die neuen Jahrgänge laut der beiden Jugendleiter Doreen Kurz und Sascha Müller allerdings nicht so viele neue Jungmusiker mit sich bringen, sei zur Nachwunschförderung eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und der Niederhofer Grundschule geplant.

Kein Sorgenkind ist dagegen die Probendisziplin. Laut Vereinsstatistik lag die Anwesenheit der Musiker im vergangenen Jahr im Schnitt bei über 80 Prozent. Melissa Schubert und Sarina Döbele stachen dabei besonders hervor, weil sie keine Probe verpasst hatten.

Vorstand bleibt komplett im Amt

Auch Ortsvorsteherin Edith Becker lobte die positive Probenbilanz und sagte, dass sie sich freue, „dass der Musikverein Niederhof sein Vereinsleben aktiv im Ort gestaltet“. Sie übernahm die Leitung der anstehenden Vorstandswahlen, bei welchen alle Amtsträger bestätigt wurden. Weiterhin Teil des dreiköpfigen Vorstandsteams ist Sascha Zeller, der in Abwesenheit gewählt wurde. Lorena Imhof und Manuela Langer bleiben erste und zweite Kassiererin. Sarina Döbele wird weiterhin Schriftführerin, Roland Müller Zeugwart, Andreas Schwer Notenwart und Jonas Boll und Lukas Kaltenbach jeweils Beisitzer bleiben. Als Jugendleiterin wurde offiziell Doreen Kurz gewählt, aber in ihrem Amt tatkräftig von Sascha Müller unterstützt. Ausblickend kann der Verein auf einige anstehende Termine und Auftritte blicken, wie beispielsweise eine Teilnahme am kantonalen Musikfest in Thayngen.

Nicole Amsler mit ihrer Ehrenurkunde. | Bild: Michelle Güntert

Nicole Amsler nun Ehrenmitglied

Nicole Amsler für 25-jährige aktive Vereinszugehörigkeit geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt. Sie ist 1997 in den Verein eingetreten und hat sich seitdem an verschiedenen Holzblasinstrumenten von der Klarinette über das Tenorsaxophon bis zur Bassklarinette probiert. Von 2007-2018 war sie außerdem Teil des dreiköpfigen Vorstandsteams. Der Musikverein ist für sie, wie sie selbst sagt, „wie eine Therapie“. Ihre Kolleginnen an den Klarinetten und den Saxophonen spielten für sie ein Ehrungsstück.