Murg – Von „starken Jugendmannschaften“ hat der Jugendleiter des SV Blau-Weiß Murg, Darius Braunagel, bei der Vereinsjugendversammlung im Sportheim in Murg gesprochen. Alle Mannschaften im Jugendbereich hätten in der abgelaufenen Saison gute Ergebnisse erzielt, und die Spieler würden sich beständig persönlich weiterentwickeln. Allerding könne nach wie vor keine A-Jugendmannschaft gestellt werden.

SV Blau-Weiß Murg Der SV Blau-Weiß Murg wurde 1919 gegründet und ist im Jugendbereich gut aufgestellt. In allen Bereichen, ausgenommen der A-Jugend, kann mindestens eine Mannschaft gestellt werden. Es ist außerdem eine Tischtennis-Jugendmannschaft gemeldet. Infos unter www.svblauweissmurg.de

Im Zentrum der Versammlung standen die Berichte der einzelnen Jugendmannschaften. So wurden die beiden F-Jugendteams E2-Meister und E1-Vizemeister. Die C-Jugend errichte ihr Ziel des Klassenerhalts erreicht und positionierte sich solide im Mittelfeld der Bezirksliga. Hinter der B-Jugend liegt eine turbulente Saison. Zunächst stand die Trennung von der Jugendmannschaft des SV Niederhof an. Zwei Trainerwechsel erschwerten zudem die Vorbereitung auf die Hinrunde. In der neuen Saison soll daher vor allem Ruhe in das Team der B-Jugend gebracht werden. Die Berichte der Bambinis, der D-Jugend und der Tischtennismannschaft fielen wegen Abwesenheit der Verantwortlichen aus. Darius Braunagel berichtete zudem von der Austragung des Allianz-Junior-Cups und der Zwischenrunde der Hallenbezirksmeisterschaft.

Murg Jugendfußball: Vereine aus Murg und Niederhof lösen Spielgemeinschaft Murgtal auf Das könnte Sie auch interessieren

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die Wahl des Jugendausschusses. Hierbei wurden Darius Braunagel als Jugendleiter, Nils Delpho als Stellvertreter, Sasika Waßmer als Schriftführerin und Jose Exposito in Abwesenheit als Kassierer in ihren Ämtern bestätigt. Nils Delpho sprach im Anschluss einen Dank an alle Trainer aus, die sehr gute Arbeit leisten würden. Besonders betont wurde auch die gute Kommunikation mit dem Hauptverein. Braunagel dankte dem Vorsitzenden außerdem für das Sponsoring der neuen Jugendtrikots.

Murg SV Blau-Weiss Murg plant den Umbau des Sportheims Das könnte Sie auch interessieren

Die aktuellen Trainingszeiten sorgen derzeit für Unstimmigkeiten und Unzufriedenheit. Man wolle sich in dieser Angelegenheit bald zusammensetzen, versprach Braunagel in die Runde. Die Versammlung schloss mit dem Ausblick auf die kommende Saison.