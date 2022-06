Murg will attraktiver werden – nicht nur als Gemeinde, sondern auch als Arbeitgeber. Dafür präsentiert die Stadt nun zwei neue Bausteine für bestehende und künftige Mitarbeiter: Das Jobticket und ein Fahrradleasing-Angebot.

Damit setzt die Gemeinde ein Konzept um, das nicht nur in privaten Unternehmen bereits oft zum Einsatz kommt. Auch Gemeinden in der Region wie Bad Säckingen oder Todtmoos bieten bereits diese Leistungen an. Bald also auch in Murg

„Der Fachkräftemangel betrifft auch den öffentlichen Dienst“

Dass das Jobticket und das Fahrradleasing kommen, wurde am Montag auch vom Gemeinderat beschlossen. „Es kommen immer genügend Bewerbungen auf Ausschreibungen“, erklärte Adrian Schmidle vor den versammelten Ratsmitgliedern. Trotzdem wolle man sich als Arbeitgeber mit diesem „Baustein für Bewerbungsgespräche“ attraktiver machen. Denn: „Der Fachkräftemangel betrifft auch den öffentlichen Dienst“, wie Andreas Klomki vom Personal- und Standesamt vor dem Gemeinderat erklärte. Nicht zuletzt sei dies auch ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Mobilitätswende.

Mit 25 Euro wird wird die Gemeinde ihre Mitarbeiter künftig beim Kauf eines Tickets für den öffentlichen Nahverkehr unterstützen. Dafür stehe die Stadtverwaltung nun in einem engen Austausch mit dem Waldshuter Tarifverbund (WTV). Aktuell gilt aber deutschlandweit noch das 9-Euro-Ticket. Die Kosten für dieses Ticket werden in diesem Fall komplett übernommen. Derzeit hätten drei Mitarbeiter Interesse an dem Jobticket bekundet.

Fahrradleasing trifft nicht nur auf Zustimmung

Ein weiterer Baustein für die Attraktivität als Arbeitgeber ist das sogenannte Fahrradleasing. Die Mitarbeiter können hier über 36 Monate ein Fahrrad leasen, wobei der monatliche Betrag direkt vom Lohn abgezogen wird. Dadurch können die Mitarbeiter Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge einsparen. Allerdings weist Klomki auch daraufhin, dass sich damit auch die Rentenbezüge und das Krankengeld geringfügig verringern. Nach Ablauf der 36 Monate haben die Mitarbeiter anschließend die Möglichkeit, das Fahrrad für einen günstigeren Preis zu kaufen. Der Gemeinderar beschloss am Montag, dass für dieses Angebot die „Firma Bikeleasing-Service“ beauftragt wird.

