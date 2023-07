Die Volksbank Rhein-Wehra und die Gemeindeverwaltung Murg wollen ausloten, wo für die Kunden der Genossenschaftsbank wieder ein SB-Terminal eingerichtet werden könnte, um in Murg Bankgeschäfte zu tätigen. Wie unsere Zeitung berichtete, hat die Volksbank Ende Juni ihre im „Hirschen“-Gebäude an der Hauptstraße 45 untergebrachte bisherige SB-Filiale geschlossen – bisher ohne Ersatz. Nächste Woche werden sich Volksbank-Chef Werner Thomann und der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle treffen, um eine Lösung zu suchen.

Die Bank wirft der Gemeinde vor, sie vor die Tür gesetzt zu haben

Zuvor hatten sich die Genossenschaftsbank und die Gemeinde über die Umstände der Schließung gezofft. Die Volksbank warf der Gemeinde am 3. Juli in einer Pressemitteilung vor, sie quasi vor die Tür gesetzt zu haben.

Von der Gastwirtschaft zur SB-Bankfiliale Bereits 1536 befand sich in Murg an der Ecke der heutigen Haupt- zur Kirchstraße eine Gaststätte. Den Name „Hirschen“ trug sie seit 1747. Zu dem verkehrsgünstig am Übergang über die Murg gelegenen Anwesen gehörte auch ein großer Pferdestall. In ihrer jetzigen Form wurden das Haupt- und die Nebengebäude 1881 errichtet, ein Blitzschlag hatte das ältere Gebäude in Brand gesetzt. Seit 1965 diente der „Hirschen“ als Wohn- und Geschäftshaus. Die Volksbank Rhein-Wehra hatte hier ihre Murger Geschäftsstelle untergebracht. 2016 erwarb die Genossenschaftsbank die Immobilie. 2018 wandelte die Volksbank ihre Niederlassung in eine SB-Filiale um, 2020 verkaufte sie das „Hirschen“-Gebäude an die Gemeinde Murg. Das Gebäudeensemble steht unter Denkmalschutz.

2020 hatte die Volksbank das damals in ihrem Besitz befindliche Gebäude an die Gemeinde veräußert. „Bereits mit dem Kaufvertrag hatten wir festgelegt, dass wir weiterhin als Mieterin im selben Objekt für die Murger Bevölkerung präsent sein wollen“, so die Volksbank.

„Unser Wunsch nach einem Alternativstandort in der Murger Mitte wurde nicht erfüllt“

Die Gemeinde habe den Mietvertrag dann 2022 „überraschend“ zum 30. Juni 2023 gekündigt. „Unser Wunsch nach einem Alternativstandort in der neu geschaffenen Murger Mitte wurde seitens der Gemeinde nicht erfüllt. Die uns angetragenen Alternativstandorte sind für die vorgesehene Nutzung als Pavillon mit Selbstbedienungselementen ungeeignet“, schreibt die Bank.

„Im Jahr 2020 haben wir das Gebäude an der Hauptstraße an die Gemeinde Murg veräußert, damit diese Ihre kommunalpolitischen Entwicklungen im Bereich der Murger Mitte fortsetzen kann. Die Gemeinde haben wir bewusst anderen vorhandenen Privatinvestoren vorgezogen“, erinnert die Volksbank weiter. Nun sei ihre langjährige Niederlassung „dem direkten Mitbewerber vermietet“ worden, schreibt die Genossenschaftsbank darüber, dass in dem Gebäude ist jetzt eine Niederlassung der Sparkassen-Tochter LBS untergebracht ist.

Bürgermeister Adrian Schmidle sieht die Sache völlig anders

Der Murger Bürgermeister hat eine vollkommen andere Sicht auf die Dinge. „Wir haben nach dem Kauf die Räumlichkeiten der der Volksbank drei Jahre lang miet- und nebenkostenfrei überlassen“, so Schmidle. Der entsprechende Vertrag sei aber auf drei Jahre befristet gewesen. „Ein Jahr vorher haben wir die Volksbank angeschrieben und sie darauf hingewiesen, dass der Vertrag abläuft.“ Der Bank seien mögliche alternative Standorte für einen SB-Terminal angeboten worden – einer am Hirschen-Brunnen, ein anderer auf einem Privatgrundstück. „Aber sie haben nicht darauf reagiert“, so Schmidle.

Dass in dem Gebäude jetzt die LBS untergebracht ist, ist für Schmidle völlig normal: „Wir haben Mieter gesucht und die Räumlichkeiten ausgeschrieben. Die LBS hat reagiert.“ Dies habe alles nichts damit zu tun, dass die Gemeinde Murg eine der Trägerinnen der Sparkasse Hochrhein sei. Schmidle: „Wir als Gemeinde arbeiten mit allen Geldinstituten zusammen, egal ob sie rot sind oder blau.“

Eigentlich wollen beide Seiten, dass die Volksbank in Murg präsent bleibt

Grundsätzlich sind beide Seiten daran interessiert, den örtlichen Volksbank-Kunden wieder einen SB-Bereich anbieten zu können. „Soweit die Gemeinde unserem Wunsch nachkommt und ein paar Quadratmeter Mietfläche im neu geschaffenen Zentrum zusichert, ist ein Pavillon mit Selbstbedienungselementen denkbar“, schreibt die Volksbank. Auch Schmidle würde es begrüßen, wenn die Bank in Murg wieder eine SB-Einrichtung betreiben würde.

Nächste Woche reden die beiden Chefs über die Angelegenheit

Nun soll ein Gespräch der beiden Chefs Klarheit bringen. „Nächste Woche werden Werner Thomann und ich uns treffen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden“, erklärte Schmidle gegenüber unserer Zeitung. Die Ergebnisse der Gespräche will Schmidle am 24. Juli im Gemeinderat bekannt geben.