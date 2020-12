Im Alter von 92 Jahren ist am Samstag im Kreis ihrer Familie Hella Doll verstorben. Die ehemalige Kinderkrankenschwester war weit über Murg hinaus bekannt wegen des von ihr 1954 gegründeten und lange geleiteten Heims für schwerstbehinderte Menschen. Zahlreiche Vereine und Privatpersonen entlang des Hochrheins und im Südschwarzwald unterstützten die Arbeit von Hella Doll großzügig mit Spenden.

Schon immer hatte Hella Doll den Wunsch, anderen Menschen zu helfen, weshalb sie den Beruf der Kinderkrankenschwester erlernte. Mit 26 Jahren dann nahm sie 1954 bei sich daheim in Murg ein 13 Monate altes Mädchen in Pflege. Dies sollte der Beginn des Kinderheims Hella Doll sein. Bald nahm die engagierte Kinderkrankenschwester zunächst als Tagesmutter weitere Pfleglinge zur Betreuung auf. Später vermittelten die Kinderklinik Freiburg und das Kinderspital Basel Frühchen und behinderte Kinder auch zur dauerhaften Unterbringung. Dafür baute Hella Doll ihr Elternhaus um. 1975 errichtete sie an der Rheinstraße ein Kinderheim. Bis zu 24 Personen mit schwersten körperlichen und geistigen Behinderungen waren hier untergebracht, zunächst Kinder, später auch Erwachsene.

Das Aus für das ab 2010 von Hella Dolls Tochter Ines Bauernfeind geleitete Heim kam mit der Änderung der Landesheimbauverordnung. Die privat getragene Einrichtung verfügte nicht über die finanziellen Mittel, alle vorgeschriebenen baulichen Standards umzusetzen. Das Heim musste deshalb Ende Juli 2020 nach 66 Jahren schließen. Grund sind finanzielle Probleme. Zuletzt waren dort drei Bewohner untergebracht.