Zukunftsgespräch Joachim Schlageter

Über „Klimaschutz – natürlich denken und einfach machen“ spricht am Donnerstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Schmiedledicksaal in Hänner Joachim Schlageter im Rahmen der Murger Zukunftsgespräche. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen zu Schlageter bietet seine Homepage www. Permaeander. de , über sein Projekt Stadtgärtle in Rheinfelden die Homepage der Stadt Rheinfelden www.rheinfelden.de/stadtgaertle