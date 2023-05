25 Jahre im Öffentlichen Dienst und 16 Jahre davon als Bürgermeister. Im Rahmen einer Feierstunde ist der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle gestern in Anwesenheit der Gemeinderäte und der Rathausmitarbeiter von Landrat Martin Kistler geehrt worden.

Im Murger Ortsteil Niederhof geboren und aufgewachsen, hat Schmidle zunächst eine Ausbildung als Forstwirt in Bad Säckingen und später ein Studium zum diplomierten Forstwirt absolviert. 2007 ist er zum ersten Mal als Nachfolger von Michael Schöke zum Bürgermeister der Gemeinde Murg gewählt worden. Damals setzte er sich bereits im ersten Wahlgang mit 55,5 Prozent der Stimmen gegen seine beiden Gegner durch. Bei der Wiederwahl 2015 hatte er keinen Gegenkandidaten. Jetzt befindet sich Adrian Schmidle im Wahlkampf um eine dritte Amtszeit als Murger Bürgermeister. Im Juni finden die Wahlen statt und bisher ist er der einzige Kandidat.

„Die Bürger können also weiterhin mit Deinem Engagement rechnen“, sagte Landrat Martin Kistler bei seiner Laudatio. Schmidle habe Murg in einen modernen, liebens- und lebenswerten Ort verwandelt. „Mit dem, was ihr gemacht habt, war es Inspiration für andere“, so Kistler weiter. Auch sei Murg Vorreiter für viele Dinge wie erneuerbare Energien, einen Klimaschutzmanager und Murg sei auch die erste Fair-Trade-Town im Landkreis gewesen. Auch ein Naturbad hat Murg bereits relativ früh auf den Weg gebracht. „Ein Schmuckstück in der Bäderlandschaft“, ist die Meinung des Landrats.

Auch die Neugestaltung der Murger Mitte sei ein erfolgreicher Prozess gewesen. „Wohnen im Ortskern ist etwas Wichtiges“, so Martin Kistler weiter, „es erhöht die Lebens- und Aufenthaltsqualität.“ „Du warst immer ein Kämpfer für Zuschusssituationen und bist Dir nicht zu schade, selbst nach Stuttgart zu fahren, wenn es um die Sache geht“, sagte Kistler, und weiter: „Mit der Bewerbung um die dritte Amtszeit hast Du gezeigt, dass Du an einem Marathon interessiert bist.“ Kistler überreichte Schmidle die Urkunde des Landkreises. „Ihr seid diejenigen vorne dran“, bedankte sich Schmidle beim Gemeinderat und den Rathausmitarbeitern. Der stellvertretende Bürgermeister Timo Strasser listete Schmidles Vita auf und die Vorsitzende des Personalrats, Carmen Teckenburg, überreichte ein kleines Präsent zum Jubiläum.